Elisabetta Gregoraci al gala di beneficenza in rosso: l’abito con maxi spacco lascia le spalle nude C’era anche Elisabetta Gregoraci al gala di beneficenza organizzato da LuisaViaRoma e Unicef. Ha scelto un look total red.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Gregoraci in Balde

L'evento di beneficenza organizzato da LuisaViaRoma e Unicef, con lo scopo di raccogliere fondi per i più bisognosi, ha visto giungere a Capri tante celebrities. Tra gli ospiti presenti: Casey Affleck, Jared Leto, Jamie Foxx, Spike Lee e moglie. Jennifer Lopez si è esibita in concerto, stregando i presenti con la sua energia. I suoi abiti di scena sono poi stati messi all'asta. Erano presenti anche Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci: con loro anche il figlio Nathan Falco Briatore.

Elisabetta Gregoraci in vacanza con la famiglia (allargata)

Elisabetta Gregoraci è giunta sull'isola di Capri qualche giorno fa, per godersi le bellezze del posto prima di prendere parte al gala di beneficenza organizzato da LuisaViaRoma e Unicef. Non ha trascorso da sola questi momenti di relax, bensì in famiglia. Con lei l'ex marito Flavio Briatore, con cui è sempre rimasta in ottimi rapporti, loro figlio Nathan Falco Briatore (12 anni) nonché Leni Klum. La neo 18enne è la figlia che l'imprenditore ha avuto con la modella tedesca Heidi Klum (e che non ha mai riconosciuto). È la prima volta che si vede la "famiglia allargata" riunita.

Elisabetta Gregoraci a Capri in total red

Relax, divertimento e beneficenza: Elisabetta Gregoraci a Capri sta trovando il tempo per tutto. Si è rilassata in bikini, si è scatenata in discoteca col figlio con un griffatissimo look giallo limone e poi ha preso parte al LuisaViaRoma x Unicef Capri Gala 2022. Per la serata presso la Certosa di San Giacomo la showgirl ha scelto uno dei suoi colori preferiti, il rosso fuoco. Ha indossato un lungo abito da sera firmato Balde: di questo brand era anche il vestito verde con spacchi vertiginosi sfoggiato sul palco di Battiti Live (terza puntata).

Questo rosso in pura seta e chiffon della linea Privé è composto da un corpetto steccato che lascia le spalle nude, ampie maniche trasparenti con nastri, gonna con maxi spacco. Ha abbinato il lungo vestito con strascico a un paio di sandali rossi con tacco alto a spillo, sottile cinturino alla caviglia e dettaglio incrociato sul collo del piede. Il suo outfit total red ha infiammato la serata.