Elisabetta Gregoraci romantica all’amfAR Gala di Cannes: l’abito ha le onde del mare sulla gonna Elisabetta Gregoraci era ospite della serata di gala amfAR a Cannes: per l’occasione ha scelto un abito romantico e sontuoso. “Come un sogno”, ha scritto sui social.

A cura di Beatrice Manca

Elisabetta Gregoraci è volata a Cannes per un evento di gala benefico: la conduttrice italiana era ospite dell'amfAR Gala, l'evento benefico contro l'Aids che si svolge ogni anno a Cap d'Antibes. Il red carpet dell'evento è stato una vera e propria parata di stelle: da Naomi Campbell a Eva Longoria, da Cara Delavigne a Cindy Bruna, le star hanno sfoggiato abiti total black con maxi spacchi e dettagli cut out. Diversa la scelta di Elisabetta Gregoraci, che ha sfilato con un abito romantico sui toni del blu.

Elisabetta Gregoraci a Cannes con l'abito romantico

Elisabetta Gregoraci è uno dei volti più amati della televisione italiana. Sui social ha condiviso alcuni momenti della serata di gala e ha raccontato ai follower che arrivare a Cannes e sfilare in un evento così importante è stato "come un sogno". Per l'occasione Elisabetta Gregoraci ha scelto un abito romantico di Luisa Beccaria caratterizzato da un corpetto scollato e una gonna voluminosa che terminava con lo strascico. L'abito, color blu oltremare, è impreziosito da un ricco decoro di rouches e increspature sulla gonna, che ricordano le onde marine.

Elisabetta Gregoraci in Luisa Beccaria

Elisabetta Gregoraci racconta la preparazione: "È successo di tutto"

Elisabetta Gregoraci ha completato il look lasciando i capelli sciolti con morbide onde intorno al viso. Sulla scollatura brillava un pendente azzurro: il look, curato dallo stylist Giuseppe Dicecca, spiccava su un tappeto rosso dominato da abiti attillati neri e tagli cut out. La preparazione, però, non è stata semplicissima: la stessa Gregoraci ha raccontato ai fan nelle storie che nel backstage è successo "di tutto". Il problema principale? Una zip che "ha deciso di cedere" proprio mentre si preparava. Il risultato, comunque, è stato apprezzato dai fan: gli incidenti nel backstage sono stati presto dimenticati sul red carpet.