Adriana Lima in gravidanza con l’abito animalier: il maxi spacco rivela l’intimo nude Adriana Lima ha partecipato ai Women in Motion Awards che si sono tenuti a Cannes, lo ha fatto con il compagno Andre Lemmers e ha celebrato la maternità con un sensuale abito animalier. Sebbene abbia mascherato il pancione, ha messo lasciato intravedere gli slip color nude attraverso il maxi spacco.

A cura di Valeria Paglionico

Adriana Lima non potrebbe essere più felice, a 40 anni aspetta il suo terzo figlio, il primo dal compagno Andre Lemmers, ed è letteralmente raggiane raggiante. È quasi all'ottavo mese di gravidanza ma, nonostante ciò, non rinuncia agli impegni lavorativi. Ha sfilato col pancione in vista, ha calcato il red carpet del Festival di Cannes ed è diventata anche protagonista di un servizio fotografico in cui si è trasformata in una moderna dea della maternità. Nelle ultime ore ha preso parte all'evento Women in Motion Awards che si è tenuto proprio a Cannes e ancora una volta ha osato in fatto di sensualità, dando prova del fatto che una donna in dolce attesa può e deve mettere in risalto la sua innata femminilità.

Il look animalier di Adriana Lima

Per l'evento mondano che si è tenuto a Cannes Adriana Lima ha osato con un adorabile abito animalier che ha "mascherato" il pancione. Si tratta di un capo della collezione Autunno/Inverno 2022-23 di Roberto Cavalli, un modello di seta sui toni del bianco, nero e giallo lime decorato all over con delle "macchie" leopardate. Ha la scollatura generarosa, le maniche a pipistrello che sembrano essere un mantello e un cinturone di pelle in stile bondage che segna il punto vita. La sua particolarità? Sul davanti ha due maxi spacchi e la modella non ha avuto paura di lasciare intravedere chiaramente gli slip color nude.

Adriana Lima in Roberto Cavalli

Adriana Lima a Cannes col compagno

Adriana Lima non ha calcato il red carpet da sola, lo ha fatto in compagnia del compagno Andre Lemmers, il papà del piccolo che porta in pancia. Essendo un produttore cinematografico, è abituato a partecipare agli eventi mondani, anche se di solito preferisce stare dietro le telecamere. Per la modella, però, ha deciso di fare un'eccezione, presentandosi sempre agli appuntamenti ufficiali al suo fianco. Del resto, con lei sta vivendo un momento magico e speciale e vuole goderselo appieno , quale migliore occasione di Cannes per concedere ai fotografi degli adorabili scatti di coppia? A questo punto non resta che vederli in versione genitori nei prossimi mesi.