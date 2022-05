Adriana Lima, moderna dea della maternità: al Festival di Cannes sfila con la pancia nuda Adriana Lima ha sfilato col compagno Andre Lemmers sul red carpet del Festival di Cannes, in occasione della premier del film Top Gun: Maverick. La modella è in attesa del terzo figlio: ha incantato tutti con un look total black che le lasciava la pancia scoperta.

Adriana Lima in Balmain

Adriana Lima lo scorso febbraio ha annunciato pubblicamente di essere in attesa del terzo figlio e ha condiviso la notizia anche sui social, attraverso un divertente video realizzato col compagno. La modella brasiliana è già mamma di Valentina (12 anni) e di Sienna (che presto ne compirà 10). Le due bambine sono nate dalla precedente relazione con il cestista Marko Jarić, mentre ora la 40enne è legata ad Andre Lemmers, suo compagno dal 2021. Insieme la coppia ha sfilato sul red carpet del Festival di Cannes, per l'attesissima premiere del film Top Gun: Maverick.

Adriana Lima sfila (ancora) col pancione

La modella ha partecipato alle sfilate di Parigi dello scorso marzo mostrando un accenno di pancione: era la prima volta per lei, dall'annuncio della gravidanza. In quell'occasione c'è stata una vera e propria gara di stile premaman. Se da un lato allo show di Balmain Adriana Lima ha indossato un abito nero aderentissimo, con una strategica trasparenza sul ventre, dall'altro Rihanna alla sfilata di Dior ha optato per un audace e sensuale look con lingerie trasparente in vista. La seconda volta di Adriana Lima col pancione in mostra è stata in passerella: al settimo mese di gravidanza ha sfilato per lo stilista Alexander Wang col pancione nudo. Sta facendo lo stesso anche a Cannes.

Adriana Lima in Balmain

Adriana Lima dea della maternità a Cannes

Per il suo arrivo a La Croisette, Adriana Lima ha scelto un look total black. Ha sfilato sul red carpet assieme al compagno, il produttore cinematografico Andre Lemmers e ha indossato un abito che ha messo in risalto le forme della gravidanza. Ormai è all'ottavo mese. Anche lei, come Rihanna, ha scelto di enfatizzare la pancia, di mostrarla fieramente piuttosto che nasconderla o camuffarla. Ecco perché ha scelto una creazione firmata Balmain per la serata di gala: si tratta di un abito ampio con gonna fluida e oblò sulla pancia, che rimane completamente scoperta. Gli occhi erano tutti per lei, versione moderna di una dea della maternità.