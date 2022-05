Adriana Lima posa nuda con il pancione (e ringrazia Rihanna per averla ispirata) Con i suoi look glamour e sensuali Rihanna ha rivoluzionato la moda premaman. Adriana Lima oggi segue il suo esempio e al settimo mese di gravidanza posa nuda in copertina.

A cura di Beatrice Manca

da sinistra: Adriana Lima, copertina di Jose Finabietti per Elle Brazil via Instagram @adrianalima

La top model Adriana Lima sta vivendo con gioia e orgoglio la propria gravidanza: dopo aver portato il pancione sul red carpet di Cannes con un abito cut out di Balmain, ha conquistato la prima copertina "in due" su Elle Brazil. Come una moderna dea della maternità, Adriana Lima ha posato nuda in controluce al settimo mese di gravidanza. Il rapporto tra moda e maternità è cambiato per sempre: le star oggi sono più audaci e si sentono libere di sperimentare con abiti sensuali e glamour per celebrare questa fase unica della vita. Adriana Lima ha avuto però un esempio speciale davanti agli occhi: la popstar Rihanna.

Adriana Lima posa nuda in copertina

Sono lontani i tempi in cui Demi Moore fece scandalo posando nuda sulla copertina di Vanity Fair: mostrare il pancione sembrava volgare perché nel 1991 l'idea di sensualità mal si conciliava con la maternità. Da allora molte cose sono cambiate e le star oggi celebrano il corpo in gravidanza mostrandosi senza veli sui social e sulle riviste. Adriana Lima è incinta del terzo figlio e per Elle ha scelto di posare nuda, con il pancione coperto solo da una cintura gioiello e il seno nascosto dai lunghi capelli ricci. All'interno del servizio la modella cambia diversi look ma sicuramente è questo lo scatto simbolo, potente e delicato al tempo stesso.

Perché Adriana Lima ha ringraziato Rihanna

Adriana Lima ha poi condiviso altri scatti dell'abito cut out di Cannes, ringraziando la sua fonte di ispirazione: Rihanna. La modella ha lanciato l'hashtag #Bellyout (letteralmente: "pancia in fuori") e ha scritto nella caption: "Grazie Rihanna per aver aperto le porte". Con i suoi look glamour e sensuali Rihanna ha letteralmente rivoluzionato la moda premaman, facendola uscire dai tradizionali canoni di "romantica" e "angelica". Il pancione in questi mesi è sempre stato in primo piano, perfino d'inverno, mai "nascosto" da abiti larghi. Rihanna è da poco diventata mamma: qualche giorno fa ha dato alla luce un maschietto. Scommettiamo però che la "rivoluzione premaman" non è finita qui!