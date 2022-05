Adriana Lima audace a Cannes: l’abito con cristalli e dettagli cut out lascia il pancione nudo Adriana Lima era alla premiere del film “Elvis”: ha sfilato sul red carpet con un look audace, mettendo in mostra il pancione (è all’ottavo mese di gravidanza).

A cura di Giusy Dente

Adriana Lima in vintage Nicolas Jebran, indossa gioielli Boucheron

L'attesissima premiere di Elvis, al Festival di Cannes, ha attirato sul red carpet tante celebrities. Erano presenti i Maneskin, al loro debutto alla kermesse, che hanno portato una ventata di glam rock coi loro look scintillanti: la band la collaborato alla realizzazione della colonna sonora del film. C'era anche Sharon Stone, che in omaggio all'indimenticabile star ha sfilato indossando gli occhiali da sole aviator che lui ha spesso indossato. Presenti in total black anche Shakira e Kylie Minogue. Adriana Lima ha presenziato all'evento nuovamente col pancione in vista.

Adriana Lima: quando sensualità coincide con maternità

La modella è in attesa del terzo figlio, una gravidanza che volge quasi al termine: è infatti all'ottavo mese, dunque vicinissima al parto. Non potrebbe essere più raggiante e soprattutto più fiera del proprio corpo. Le forme della maternità sono diventate ciò in cui si riconosce maggiormente, ciò che "usa" per esprimersi, ecco perché non le nasconde. Il pancione è proprio ciò che la fa sentire bella e ha scelto di mostrarlo.

Adriana Lima in vintage Nicolas Jebran

Ha scelto anche di non limitare la propria femminilità e sensualità, difatti non ha mai rinunciato ad abiti con scollature generose, maxi spacchi, lingerie in vista. Il primo red carpet al Festival di Cannes è stato con un lungo abito nero che lasciava la pancia nuda. Ha fatto lo stesso anche in occasione della premiere di Elvis, dove era nuovamente accompagnata sul red carpet dal compagno, il produttore cinematografico Andre Lemmers.

Adriana Lima indossa gioielli Boucheron

Adriana Lima mostra la pancia a Cannes

Adriana Lima è tornata a sfilare sul red carpet di Cannes e nuovamente ha esibito fieramente il pancione. Ha scelto un look audace, un abito color senape creato da Nicolas Jebran proveniente dalla collezione couture Autunno/Inverno 2008. Presenta dettaglio cut-out sulla pancia, maniche fluide extra long (fino ai piedi) e cristalli sulla scollatura, sulla pancia e sui fianchi.

Numerosi i gioielli preziosi: sono di Boucheron, Maison che ha accompagnato a Cannes diverse celebrities quest'anno. Adriana Lima ha scelto, da abbinare all'abito color senape, dei vistosi orecchini e un anello con pietra gialla. Una mamma davvero audace e sensuale.