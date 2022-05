Sharon Stone a Cannes, sfila in rosso con gli occhiali da sole e la pettinatura rock Alla premiere del film “Elvis”, Sharon Stone ha scelto un look rock e deciso: l’attrice ha sfilato con un outfit total red e con gli occhiali da sole.

A cura di Giusy Dente

Sharon Stone in Dolce&Gabbana

La proiezione del film Elvis era uno degli eventi più attesi di tutto il programma del Festival di Cannes. Il film di Baz Luhrmann, con Austin Butler nei panni della rock star, è stato presentato mercoledì 25 maggio ed erano presenti star provenienti da ogni parte del mondo. Hanno assistito alle premiere, dopo aver sfilato sul red carpet, anche i Maneskin: i più glam rock di tutto il tappeto rosso. Tra l'altro, la band ha avuto un ruolo nella composizione della colonna sonora, realizzando con una cover di If I Can Dream. Tra le celebrities presenti, c'era anche la diva Sharon Stone.

I look di Sharon Stone a Cannes

A differenza delle celebrities fan del ritocchino o legate a un'immagine perennemente (e innaturalmente) giovanile, Sharon Stone ha scelto di invecchiare in modo naturale e di non nasconderlo. Ha un rapporto sereno col tempo che passa e con la sua età, non teme di dimostrare gli anni che ha. A Cannes è stata, ancora una volta, icona di autenticità: una donna che si sente bella e potente a prescindere dal numero di rughe e dalla data di nascita.

Sharon Stone in Dolce&Gabbana

Il suo primo red carpet a Cannes è stato spettacolare: un abito maiolica bianco e blu di Dolce&Gabbana con gonna staccabile, che ha rimosso davanti ai fotografi lasciandoli di stucco. Poi è stata la volta di un abito a sirena con maxi spacco, nuovamente firmato Dolce&Gabbana, con dettagli in velluto e interamente ricoperto di cristalli. Sul terzo red carpet ha voluto nuovamente imporsi con originalità, ma senza rinunciare all'eleganza.

Sharon Stone in Dolce&Gabbana

Sharon Stone, diva in rosso

Il terzo red carpet di Sharon Stone a Cannes è stato in un look total red. La diva si è nuovamente affidata a Dolce&Gabbana, la Maison che la sta accompagnando sin dall'inizio della kermesse e che fino a questo momento è riuscita a valorizzarla con ogni look. Elegante ma non banale, raffinata ma con tocchi di originalità: Sharon Stone sa imporsi e distinguersi, ma senza eccedere, rimanendo sempre se stessa e soprattutto coerente con la propria età, senza mai sfigurare.

Sharon Stone indossa occhiali Dolce&Gabbana

Lo scintillante abito rosso della 64enne è stato creato appositamente per lei: è un vestito aderente e scintillante, con dettagli di paillettes sul corpetto, dalla scollatura a cuore. Lo ha abbinato a sandali e pochette gioiello entrambi rossi. Ma il tocco di stile è stato un altro: l'attrice ha sfilato senza togliere gli occhiali da sole. Sono anche questi di Dolce&Gabbana, modello aviator: non a caso, tra i preferiti di Elvis.