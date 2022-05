I Maneskin debuttano a Cannes da veri divi: il look di Damiano nasconde un omaggio a Elvis Presley Il red carpet di Elvis, presentato fuori concorso a Cannes, è stato il più rock del Festival: i Maneskin hanno fatto il loro debutto ufficiale con completi scintillanti coordinati.

A cura di Beatrice Manca

Dopo aver conquistato i palchi più famosi al mondo, dall'Eurovision al Coachella, i Maneskin debuttano sul tappeto rosso del Festival di Cannes. Damian David, Ethan Torchio, Victoria De Angelis e Thomas Raggi hanno sfilato accanto a Tom Hanks e Austin Butler sul red carpet di Elvis, il biopic di Elvis Presley diretto da Baz Luhrmann. Nel film evento c'è un tocco italiano: Miuccia Prada ha collaborato ai costumi e il gruppo italiano ha firmato la cover di If I can dream che è entrata nella soundtrack. Si preannunciava il red carpet più rock della 75esima edizione del Festival cinematografico, e così è stato: i Maneskin hanno sfoggiato completi scintillanti da divi glam rock, rendendo omaggio al "re del rock'n'roll".

I Maneskin a Cannes con i completi scintillanti

Damiano, Ethan, Victoria e Thomas sono atterrati a Nizza il il 24 maggio: il primo appuntamento ufficiale è stato il photocall, durante il quale hanno sfoggiato i look audaci e rock che li contraddistinguono: Damiano ha lasciato la camicia aperta sui tatuaggi, Victoria ha indossato un top con l'oblò sul seno. In serata sono arrivati sul tappeto rosso, dove hanno fatto letteralmente impazzire i fan e i fotografi. Ancora una volta si sono affidati alla stravaganza sartoriale di Gucci: lo stilista Alessandro Michele ha creato per la band completi dall'effetto metallizzato e scintillante, ispirati alla stagione d'oro del glam rock.

I Maneskin in Gucci a Cannes

Ethan Torchio indossava un completo con stampa floreale blu e inserti di piume sulle maniche, mentre Thomas Raggi era impeccabile con il completo satinato color bronzo, completato da papillon e fusciacca nera. Victoria De Angelis si è ispirata ai look di Priscilla Presley e ha indossato un completo rosa metallizzato con top plissettato e pantaloni a zampa d'elefante.

Victoria De Angelis in Gucci a Cannes

Il look di Damiano dei Maneskin è ispirato a Elvis

Il più irriverente, come sempre, è il frontman Damiano David: ha percorso il tappeto rosso con un completo di paillettes dorate e papillon. Ma il tocco da vero divo è il sottile omaggio al re del rock'n'rock, Elvis Presley: davanti ai fotografi ha sfoggiato un paio di occhiali da sole identici in tutto e per tutto a quelli iconici di Elvis. Linea stondata e affusolata, montatura spessa con le asticelle dorate: un dettaglio inconfondibile che ha fatto epoca. Del resto, come spiega lo stesso Damiano alla stampa, è stato Elvis a creare "l'idea della superstar nella musica". Elvis ha lasciato l'edificio ma il suo mito, oggi, è più vivo che mai.