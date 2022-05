Elvis “indossa” la moda italiana: i costumi del film evento di Cannes sono firmati Miuccia Prada Al Festival di Cannes arriva il film di Baz Luhrmann su Elvis Presley: i look iconici del leggendario cantante sono stati ricreati da Prada e Miu Miu.

Il Festival di Cannes prosegue tra grande cinema e red carpet affollati di stelle. Oggi, mercoledì 25 maggio, è la volta di Elvis, l'atteso biopic di Baz Luhrmann sull'epopea di Elvis Presley: il film racconta l'uomo dietro alla leggenda, dalla folgorazione con la musica blues fino al rapporto tormentato con il manager e allo spaventoso costo del successo. Elvis Presley ha conquistato il mondo con la sua musica e con il suo stile, così celebre da essere ormai iconico: i costumi del film giocano una parte importantissima nella narrazione e per questo il regista si è affidato di nuovo alla maestra della moda italiana: Miuccia Prada.

Non è la prima volta che Baz Luhrmann lavora con Miuccia Prada: la stilista italiana ha già aperto i suoi archivi per Il Grande Gatsby e Romeo + Juliet. Squadra che vince non si cambia: per questo nuovo kolossal ha collaborato con la costumista premio Oscar Catherine Martin. Grazie al lavoro di Prada e Miu Miu sono stati realizzati molti look dei protagonisti del film, coniugando lo spirito degli anni Cinquanta e le linee contemporanee del brand. Il volto (e la voce) di Elvis sono quelli di Austin Butler: per lui è stato creato il completo Prada in kid mohair color prugna, classico e senza tempo.

Un ruolo fondamentale nel film è quello della moglie Priscilla, interpretata da Olivia DeJonge: per lei è stato realizzato un completo pantalone in broccato con perline e frange, indossato nella scena della serata a Las Vegas. Miu Miu ha inoltre reinventato alcuni outfit autentici di Priscilla, come l’abito in tweed portato con la giacca in suede marrone.

Per vederlo nelle sale bisognerà attendere fino al 22 giugno, ma intanto l'eccitazione è alle stelle: alla prima-evento sono attesi anche i Maneskin, per un red carpet rock. E c'è chi parla già di nomination agli Oscar…