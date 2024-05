video suggerito

Cannes 2024, i vincitori: i premi già assegnati e la cerimonia Sabato 25 maggio si tiene la premiazione del Festival di Cannes 2024, durante la quale vengono annunciati tutti i vincitori della 77esima edizione. In attesa di questa sera, ecco quali sono i premi finora già assegnati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Maryl Streep, vincitrice della Palma d'Oro alla carriera a Cannes 2024

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Cannes 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sabato 25 maggio si tiene la cerimonia di chiusura del Festival di Cannes 2024. Durante la serata verranno annunciati i vincitori di questa 77esima edizione della kermesse, scelti dalla giuria composa da Greta Gerwig, Pierfrancesco Favino, Omar Sy, Ebru Ceylan, Eva Green, Nadine Labaki, Juan Antonio Bayona e Kore-eda Hirokazu. Ventuno i titoli in concorso, tra cui un solo italiano: Parthenope di Paolo Sorrentino, che non avrebbe però ottenuto alcun riconoscimento. In attesa di scoprire i premi di questa sera, come la Palma d'Oro, vediamo quelli già assegnati:

Menzione speciale – Norah di Tawfik Alzaidi (opera prima)

Premio Giovani – Holy Cow di Louise Courvoisier (opera prima)

Miglior Attrice – Anasuya Sengupta in The Shameless

Miglior Attore – Abou Sangaré in L’Histoire de Souleymane

Miglior Regia ex aequo – I Dannati di Roberto Minervini / On Becoming a Guinea Fowl di Rungano Nyoni

Premio della Giuria – L’Histoire de Souleymane di Boris Lojkine

Premio Un Certain Regard Miglior Film – Black Dog di Guan Hu

Palma d’Oro d’Onore: Meryl Streep, George Lucas e Studio Ghibli