I Maneskin arrivano a Cannes: Damiano mostra i tatuaggi, Victoria indossa il body con l’oblò sul seno I Maneskin sono sbarcati a Cannes e nelle ultime ore sono diventati protagonisti del loro primo photocall “francese”. Tra Damiano con i tatuaggi in mostra e Victoria con l’oblò sul seno, hanno dimostrato ancora una volta di essere icone fashion libere e audaci.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin hanno conquistato il mondo intero con la loro musica e, dopo essere tornati all'Eurovision in coordinato, non potevano mancare a un evento ambito come la 75esima edizione del Festival di Cannes. Sono arrivati nella città francese da qualche giorno ma solo nelle ultime ore sono diventati protagonisti del loro primo photocall "francese". Per l'occasione non hanno rinunciato all'audacia che da sempre li contraddistingue e hanno posato in versione glamour e provocante sullo sfondo del lungomare della cittadina. Damiano ha lasciato i tatuaggi in mostra, Victoria ha indossato un top con l'oblò sul seno: nell'attesa di vederli sul red carpet della Croisette, ecco tutti i dettagli dei look che hanno sfoggiato per il loro primo impegno ufficiale al Festival.

Perché i Maneskin sono a Cannes?

Il motivo per cui i Maneskin sono sbarcati a Cannes? Per loro non si tratta di un semplice appuntamento mondano che contribuisce a consacrarli divi internazionali, hanno raggiunto un nuovo e ambito traguardo. La band dei quattro ragazzi romani ha firmato la colonna sonora del film di Baz Luhrmann Elvis, il biotopic che racconta la vita di Elvis Presley (che verrà presentato in anteprima mondiale questa sera al Festival). Il brano si intitola If I can dream ed è un rifacimento moderno dell'iconica hit della leggenda del rock. Per Damiano&Co. si tratta di un vero e proprio debutto all'evento cinematografico ma, a giudicare dalla sicurezza che ostentano ogni volta che calcano un palco, di sicuro riusciranno ancora a spopolare con il loro talento.

I Maneskin posano a Cannes

I look dei Maneskin per il primo photocall

Questa sera i Maneskin saranno sul red carpet ma hanno già dato una piccola anteprima del loro stile al photocall di ieri. Hanno sfoggiato quattro look glamour ma un tantino più casual rispetto al solito. Damiano ha puntato sul total black con pantaloni over a vita bassa e camicia con la zip, l'ha portata leggermente abbottonata al centro del busto, lasciando in vista i tatuaggi e l'elastico degli slip bianchi. Victoria ha osato con un body nero cut-out con un maxi oblò al centro del seno, completando il tutto con jeans a zampa, stivali pitonati e occhiali a mascherina. Pantaloni viola e giacca oversize beige con un fiore all'occhiello per Thomas, gilet-blazer e pantaloni cammello dal taglio classico per Ethan: la band sembra non sbagliarne una in fatto di look. Stasera riusciranno ancora una volta a sorprendere?