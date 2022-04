Sharon Stone conquista la copertina: vestita di rosso elogia il tempo che passa Sharon Stone è la protagonista del numero di maggio di Vanity Fair Italia. Ha parlato del rapporto che ha col tempo e con la sua età, dicendo che gli anni che passano ci rendono più forti e più in sintonia con l’universo.

A cura di Giusy Dente

in foto: Sharon Stone in Krikor Jabotian

Sharon Stone il mese scorso ha compiuto 64 anni. Il tempo è un argomento che le viene chiesto spesso di affrontare, essendo lei l'icona di una bellezza senza età, una donna che vive serenamente il rapporto con lo specchio e che non teme di pronunciare il verbo ‘invecchiare'. Per questo, è un modello per tante donne. Questo va un po' in controtendenza, rispetto alle celebrities che invece sono legate all'ostentazione di un'immagine perennemente giovanile, negando quasi lo scorrere del tempo. Intervistata da Vanity Fair Italia, l'attrice si è soffermata proprio su questi argomenti, dicendo che gli anni che passano ci rendono più forti. Ha aggiunto che il passato può essere un amico, perché anche se a volte è sede di dispiaceri e dolori, tutto ha un senso: l'importante è elaborarli e andare avanti.

Sharon Stone, bellezza senza età

L'attrice è nel cast della seconda stagione della serie The Flight Attendant assieme a Kaley Cuoco, di cui interpreta la madre. La recitazione continua a essere la sua vita: sono passati 30 anni da Basic Instinct, il film che l'ha consacrata a diva di Hollywood. Da allora il suo fascino è rimasto inalterato, ma lei ha saputo adattarlo allo scorrere del tempo: è una 64enne in pace con la propria immagine e che non ha paura di mostrarsi senza filtri. È una donna serena, che ama la vita, che ha scelto di non preoccuparsi più di dover per forza piacere agli altri. Il tempo è un suo amico. Come ha spiegato a Vanity Fair Italia:

Io credo che il tempo non esista. Che sia una struttura inventata da noi per riuscire a coincidere nello spazio e incontrarci (…) una sorta di convenzione a cui tutti partecipano.

in foto: Sharon Stone per Vanity Fair Italia, Ph. Branislav

Il look di Sharon Stone in copertina

Sharon Stone è stata fotografata da Branislav Simoncik. La stylist Paris Libby ha pensato per lei a un outfit rosso fuoco, con make up realizzato da Fabienne Pauli e acconciatura di Marco Minunno. In copertina, l'attrice indossa un completo firmato Krikor Jabotian, designer libanese legato a un concetto di moda estremamente glamour. È sua grande fan anche la regina Rania di Giordania, che ne indossa spesso le creazioni d'ispirazione classica e rinascimentale. I suoi abiti privilegiano il tulle a cascata, i volant, i dettagli preziosi: insomma, tutto ciò che si troverebbe in una serata danzante all'interno del palazzo di un'epoca passata.

Per Sharon Stone ha scelto appunto qualcosa di abbondante sulla parte superiore, che è resa ampia dalla presenza di rouches. Ampia anche la gonna, con décolleté di Christian Louboutin tono su tono. Il maxi orecchino con pendente a forma di croce è dell'artista Piero Figura.

Gli altri look del servizio fotografico sono una cappa ricamata a mano con il disegno del Canal Grande (Dolce&Gabbana), un abito in crêpe di seta con piume (Antonio Grimaldi Couture), un'ampia cappa in faille abbinata a camicia e pantaloni (Valentino Anatomy of Couture), un abito a balze color argento (Balenciaga), una tuta monospalla nera (Saint Laurent by Anthony Vaccarello), un maxi abito in tulle (anche questo firmato Krikor Jabotian). L'attrice ha posato sicura di sé e fiera: è l'incarnazione dell'autenticità.