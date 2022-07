Sharon Stone in topless a 64 anni sorride alla vita: “Imperfetta con gratitudine” Sharon Stone inaugura l’estate in topless: è una 64enne grata alla vita, che non perde il sorriso e la gioia di vivere.

A cura di Giusy Dente

La gratitudine è un sentimento in cui Sharon Stone crede molto. L'attrice, che ha compiuto 64 anni pochi mesi fa, è una donna che ama la vita: le esperienze fatte fino a ora le hanno insegnato a volersi bene e a godere di ogni momento. Difficoltà e dispiaceri non sono mancati, ma l'hanno resa più forte, le hanno fatto comprendere il valore di ogni più piccola cosa. Ha fatto pace col passato e oggi lo considera un amico: ha dato un senso a tutto e ha imparato ad andare avanti senza voltarsi indietro. Per questo è serena, in pace con se stessa e col mondo.

Sharon Stone prima e dopo

L'esperienza che più di tutte l'ha cambiata, determinando un prima e un dopo, è stato l'ictus che l'ha colpita nel 2001. Ha rischiato la vita, ha dovuto mettere tutto in discussione e anche una volta superato il peggio, si è ritrovata davanti alla possibilità concreta di non tornare mai più come prima. Fortunatamente si è ripresa del tutto, ha ricostruito sia la vita privata che la carriera, riversando tutta la storia nel libro Il bello di vivere due volte. In quelle pagine ha raccontato anche di un'altra dolorosa esperienza: le molestie subite assieme alla sorella Kelly dal nonno materno, Clarence Lawson. Più di recente, l'attrice ha subito la grande perdita del nipotino River, morto ancora prima di compiere un anno. Insomma, come chiunque anche la 64enne ha vissuto momenti difficili, ma ha imparato ad affrontarli rimanendo in sintonia con l'universo.

Sharon Stone la diva

Proprio perché sa quanto la vita sia difficile e quanto sia fatta di equilibri labili, Sharon Stone non vuole perdere tempo rimpiangendo il passato. Sa che si può solo andare avanti e lei vuol farlo al meglio. Per questo, soprattutto dopo l'ictus, porta avanti uno stile di vita sano: fa sport, si prende cura del suo corpo, ha scelto di amarsi senza ossessioni e senza complicarsi l'esistenza. La vecchiaia non la spaventa: è un processo naturale, che ha scelto di affrontare in modo sereno, senza volgere lo sguardo costantemente indietro, agli anni della giovinezza. Ha scelto la felicità, ha scelto di vivere intensamente il tempo che passa: "Sono felice come donna matura, perché ho avuto buone probabilità di morire. E mi sento fantastica, vecchia e viva. Abituiamoci all'idea che è bello essere vecchi e intelligenti" ha detto in un'intervista. Per questo, a differenza di altre colleghe e celebrities, non teme il confronto con l'immagine del passato: non ha problemi a mostrarsi senza trucco oppure a rivelare le rughe. L'età non ha tolto nulla alla sua eleganza, ma ha aggiunto qualcosa alla sua consapevolezza e lei si sente perfettamente bella e a proprio agio tanto in abito da sera quanto in costume. Ha inaugurato l'estate in topless: addosso ha solo un tanga verde maculato e un'asciugamano poggiata sulle spalle, che le copre anche il seno. "Imperfetta con gratitudine, in un giorno perfetto" ha scritto. E sorride: non tanto alla macchina fotografica quanto alla vita.