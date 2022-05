Shakira e Kylie Minogue a Cannes: le dive del pop anni Duemila seducono in total black A rubare la scena sul red carpet di Elvis sono state le popstar Shakira e Kylie Minogue, una in versione Jessica Rabbit e l’altra con l’abito trasparente: per loro il tempo si è fermato.

Mercoledì 25 maggio il Festival di Cannes è stato travolto dal rock'n'roll: è stato presentato in anteprima Elvis, il film di Baz Luhrmann su Elvis Presley. I protagonisti del red carpet sono stati i Maneskin, che hanno sfilato con completi scintillanti, ma il tappeto rosso è stato affollato di star, da Adriana Lima e Kaia Gerber, in coppia con l'attore Austin Butler. A rubare la scena, però, sono state due dive del pop anni Duemila: Shakira e Kylie Minogue, entrambe glamour in sensuali look total black. Il tempo, per loro, sembra essersi fermato.

Shakira è una moderna Jessica Rabbit a Cannes

La popstar Shakira ha sfilato sul tappeto rosso con un look retrò: ha scelto un abito bustier fasciante, con scollatura a cuore e maxi spacco laterale, firmato Mônot. Una moderna Jessica Rabbit, ma in nero: la cantante colombiana ha completato il look abbinando al vestito guanti trasparenti alti fin sopra al gomito, sandali con i listini e gioielli Chopard. Infine ha pettinato i capelli castano ramato in morbide onde, con la riga laterale: un look glamour e senza tempo. Shakira oggi ha 45 e conserva il fascino spumeggiante che l'ha contraddistinta sin dal suo esordio.

Shakira in Monot con gioielli Chopard

Kylie Minogue a Cannes con l'abito trasparente

Sono passati vent'anni dall'uscita di Can't Get Out Of My Head ma il ritornello del tormentone di Kylie Minogue è ancora ben impresso nella memoria di tutti. La popstar australiana oggi ha 53 anni e ha incantato i fotografi a Cannes sfilando con un abito semi trasparente di Versace. Come Shakira, anche Kylie Minogue si è affidata al fascino eterno del total black: ha indossato un abito lungo fino ai piedi con spacco laterale e corsetto trasparente che lasciava schiena e reggiseno in vista. Ha poi completato il look con gioielli Bvlgari e ha lasciato i capelli biondi spettinati intorno al viso. Direste mai che sono passati vent'anni dal successo? La popstar ha annunciato proprio a Cannes l'uscita di un remix di Can't Get Out Of My Head, un vero e proprio tuffo nella nostalgia anni Duemila!