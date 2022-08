Jennifer Lopez tigre da palcoscenico, lo show a Capri è col look animalier di cristalli e piume Jennifer Lopez è stata l’ospite speciale del LuisaViaRoma x Unicef Capri Gala 2022: si è esibita alla serata di beneficenza e sono stati messi all’asta proprio i suoi abiti di scena (custom look di Roberto Cavalli).

A cura di Giusy Dente

Jennifer Lopez in Roberto Cavalli

Sono arrivati da ogni parte del mondo: Capri, nel fine settimana, si è riempita di celebrities accorse sull'isola per un evento benefico. Presso La Certosa di San Giorgio si è svolto il Gala organizzato da LuisaViaRoma e Unicef Italia (presentato da Jamie Foxx), con lo scopo di raccogliere fondi da destinare ai più bisognosi. Erano presenti tra gli ospiti Leonardo DiCaprio, Patricia Arquette, Spike Lee, Jared Leto, Vanessa Hudgens. La più attesa della serata era Jennifer Lopez, che si è esibita in concerto accompagnata da musicisti e ballerini, per poi mettere all'asta gli abiti di scena indossati sul palco.

Jennifer Lopez in Roberto Cavalli

Il look di J-Lo

Il LuisaViaRoma x Unicef Capri Gala 2022 (sesta edizione) ha segnato la prima esibizione di Jennifer Lopez da donna sposata. La popstar a sorpresa (anche se era nell'aria da settimane) ha detto sì a Ben Affleck. I due sono poi partiti alla volta di Parigi per una romantica luna di miele e poi si sono separati per diverse destinazioni. L'attore è volato a Los Angeles per impegni di lavoro e la cantante è sbarcata a Capri coi figli per l'evento di beneficenza.

Jennifer Lopez in Roberto Cavalli

La cantante nel suo concerto di 30 minuti ha proposto 4 dei suoi più grandi successi e un medley per omaggiare le artiste più iconiche degli anni Settanta. Ha scelto due look firmati Roberto Cavalli, disegnati per lei da Fausto Puglisi (direttore creativo della Maison). La 53enne è molto legata a questo brand di cui in passato ha già indossato indimenticabili creazioni. Come dimenticare la sensuale jumpsuit total black con tagli cut-out e guanti coordinati sfoggiata ai iHeartRadio Icon Award 2022, l'aderentissimo body tricolore di Vax Live, il completo verde menta tempestato di piume in tinta ricamate a mano all’LA Dodgers Foundation Blue Diamond Gala.

Leggi anche Marry me, Jennifer Lopez nel film indossa abiti ispirati ai suoi look preferiti

in foto: bozzetto del custom look di J–Lo realizzato da Fausto Puglisi

L'outfit di J-Lo era composto su tre strati, per consentire veloci cambi d'abito. La base era una catsuit nude completamente ricoperta da cristalli. Prima l'ha abbinata a un maxi soprabito impreziosito da volant di seta stampa zebra e piume bianche; poi tolto questo, ha svelato il completo animalier sottostante, composto da crop top e pantaloni a zampa ricoperti di piume dal ginocchio in giù e cristalli sui fianchi. Infine ha chiuso l'esibizione solo con la tuta aderentissima effetto seconda pelle. Il tuitto, abbinato a stivaletti stringati con dettagli scintillanti. Il tutto è stato poi messo all'asta per beneficenza.