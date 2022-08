Jennifer Lopez a Capri, look di lusso da quasi 8mila euro Jennifer Lopez ha dato il meglio di lei in fatto di stile durante la vacanza a Capri. L’ultimo look che ha sfoggiato? È multicolor e griffato: ecco quanto vale.

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lopez ha fatto parlare molto di lei lo scorso weekend: dopo il matrimonio "a sorpresa" con Ben Affleck è volata a Capri in solitaria, lo ha fatto per concerto privato organizzato durante un evento di beneficenza ma non per questo ha rinunciato al lusso. Ha soggiornato in uno dei più belli hotel 5 stelle dell'isola e ha sfoggiato diversi look griffati e glamour, dal completo animalier scelto per il palco al caftano gioiello per la serata in pizzeria. Nelle ultime ore ha fatto il giro del web una nuova foto nella quale appare meravigliosa ed elegante con maxi abito multicolor e borsetta rigida tota gold: ecco quanto vale il completo.

Il maxi abito di Jennifer Lopez

Per una delle sue ultime passeggiate tra le stradine di Capri Jennifer Lopez ha puntato ancora una volta sulle grandi griffe. Ha infatti indossato un abito multicolor firmato Etro che si rivelerà perfetto per l'estate. Fa parte della collezione Primavera/Estate 2022 della Maison ed è in georgette stampato, a fondo bianco ma con dei disegni geometrici ed etnici sui toni del rosso, verde e oro all-over. Ha la gonna lunga e plisettata, delle ampie maniche e pipistrello e un mezzo collo alto che tiene il décolleté coperto. Qual è il suo prezzo? Gli e-commerce di moda di lusso lo vendono online a 2.900 euro.

Abito Etro

J.Lo con la borsa gioiello a Capri

I dettagli di lusso non sono finiti qui: per completare l'outfit variopinto J.Lo ha scelto una clutch bag di Dolce&Gabbana in oro e argento, un modello a box con il manico on top rigido e dettagli gioiello all-over. La borsa identica non è disponibile sul sito ufficiale della Maison, dunque non si esclude che si tratti di una variante personalizzata appositamente per lei. Delle box bag simili, però, partono da un prezzo di 3.950 euro (il modello in madreperla), fino ad arrivare ai 4.950 per la clutch con strass, specchi e manico "barocco". Jennifer ha poi tenuto i capelli raccolti in uno chignon tiratissimo, mettendo in risalto sia gli orecchini a cerchio che i lineamenti impeccabili del viso.