Jennifer Lopez a Capri, canzoni e pizza: nel video virale con caftano gioiello e borsa da 3mila euro Jennifer Lopez è stata la regina di Capri negli ultimi giorni e il video diventato virale di recente ne è la prova. La popstar ha cantato e mangiato pizza in un noto ristorante dell’isola, incantando tutti con un sofisticato look gioiello.

A cura di Valeria Paglionico

È da diversi giorni che Jennifer Lopez è a Capri in un hotel di lusso dell'isola e i foto e i video che la ritraggono tra le strade dell'isola sono moltissimi. Non si è solo concessa una vacanza post-nozze, è anche diventata protagonista di un concerto privato ed esclusivo promosso da Unicef con LuisaViaRoma (tenutosi sabato 30 luglio). Poco prima di esibirsi scatenata alla Certosa di San Giacomo con tanto di look animalier, la popstar aveva messo in scena un piccolo "show" durante una cena al ristorante. Nonostante non fosse sul palco, non ha rinunciato allo stile, apparendo super sofisticata con caftano gioiello e borsetta griffata.

J.Lo canta e mangia pizza a Capri

La sera prima del concerto alla Certosa di San Giacomo Jennifer Lopez ha cenato al ristorante Villa Verde di Capri ed è proprio qui che ha ricevuto un'accoglienza calorosa e "folkloristica". I camerieri del locale, infatti, oltre ad averle offerto una pizza a forma di cuore, hanno anche cantato con lei sulle note di That's Amore di Dean Martin, un vero e proprio inno alla "italianità". Il video è diventato in pochissimo tempo virale e ha rivelato il lato più giocoso e ironico della popstar, che non ci ha pensato su due volte a lasciarsi fotografare in compagnia dello staff del ristorante al completo con tanto di pizza tra le mani.

Borsa Valentino

Il look gioiello di J.Lo

Durante la serata al ristorante J.Lo non ha rinunciato allo stile, apparendo super glamour con un look gioiello. La cantante ha sfoggiato un minidress scintillante, un modello a sacchetto con un nastro bon-ton intorno al collo, decorato all-over con delle paillettes oro su dei disegni geometrici in arancione, verde e bordeaux. Per completare il tutto ha scelto un paio di orecchini a cerchio dorati, li ha messi in risalto con uno chignon tiratissimo, e dei sandali da gladiatore senza tacco ma con le borchie. La vera chicca del look è stata la borsa, una mini bag di Valentino tempestata di cristalli verdi e argentati (prezzo 2.900 euro).