I gioielli da sogno di Jennifer Lopez alle nozze: diamanti e perle per oltre due milioni di euro Perle rarissime, diamanti tagliati su misura e un abito prezioso come un gioiello: per le seconde nozze con Ben Affleck Jennifer Lopez non ha badato a spese!

A cura di Beatrice Manca

courtesy of John Russo

Dopo aver aspettato vent'anni per coronare il sogno d'amore, Ben Affleck e Jennifer Lopez hanno organizzato un matrimonio da favola in Georgia. Le nozze c'erano già state – in gran segreto, a Las Vegas – ma per la seconda celebrazione non hanno badato a spese. Come in ogni fiaba che si rispetti, la sposa ha brillato non con uno, ma con tre abiti bianchi personalizzati e una cascata di gioielli da mille e una notte.

I gioielli di Jennifer Lopez per il matrimonio con Ben Affleck

Per il primo abito firmato Ralph Lauren Jennifer Lopez ha scelto un paio di orecchini in platino con perle dei Mari del Sud e diamanti di Mikimoto, coordinati a un anello con perla centrale. Prezzo? Secondo Page Six, i pezzi della prima parure valgono rispettivamente 53mila dollari e 39mila dollari, ben oltre 90mila euro in totale.

Gli orecchini di Jennifer Lopez sono firmati Mikimoto

Le perle sono le protagoniste di ogni abito da sposa che si rispetti: simboleggiano purezza, lealtà e devozione, un ottimo auspicio per i novelli sposi. Il secondo abito, sempre Ralph Lauren, era letteralmente coperto di perle: per il secondo look la sposa ha scelto sandali Jimmy Choo e un secondo paio di orecchini di Mikimoto, dal valore stimato di 85mila dollari.

Jennifer Lopez in Ralph Lauren, foto via OnTheSix

Ma questo non è nulla in confronto al terzo cambio d'abito: per la festa Jennifer Lopez ha indossato un abito a sirena di Ralph Lauren con oblò centrale e velo sulla testa, completato da spettacolari orecchini di diamanti creati su misura da Samer Halimeh, designer libanese. Impossibile conoscere il prezzo con certezza: secondo Vogue potrebbero valere due milioni di dollari! Del resto, il diamante è il simbolo dell'eternità dell'amore: dopo vent'anni non vorremmo certo sfidare la sorte risparmiando, no?