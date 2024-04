Charlene di Monaco punta sulla semplicità, il look casual chic della principessa

video suggerito

A cura di Annachiara Gaggino

Charlene di Monaco

Charlene di Monaco è conosciuta per il suo stile sempre impeccabile, capace di spaziare da abiti principeschi e sofisticati a quelli più casual, per le occasioni meno formali. Al Ballo della Rosa ha lasciato tutti a bocca aperta con il suo abito tempestato di paillettes, una jumpsuit firmata Elise Saab che segnato il suo grande ritorno all'evento monegasco da cui mancava da dieci anni; ma tra i look che hanno conquistato il pubblico, anche quello più aggressive con i leggins di pelle abbinati a una giacca arricchita di cristalli.

Alberto II e Charlene di Monaco

La principessa si è recata assieme al marito Alberto II alla 12^ edizione del Torneo di Rugby under 12 organizzato dall'associazione sportiva monegasca, per questo appuntamento l'ex nuotatrice ha scelto un outfit sportivo ma elegante, non troppo impegnativo ma molto. chic.

Charlene di Monaco

Il look country chic di Charlene di Monaco

La principessa ha optato per una giacca sfiancata color crema con righe verticali blu scuro e chiusura a bottoni. Il blazer gessato di lino è firmato Ralph Lauren e ha un valore di circa 2mila euro. Sotto il capo ha indossato una canottiera bianca, abbinata a un paio di jeans scuri stretti sui fianchi da una cintura di Hermès da 920 euro, un modello con cinturino in pelle color caramello e fibbia con la tipica "H" dorata. Per le scarpe l'ex nuotatrice ha optato su un paio di Manolo Blahnik da 820 euro, modello a punta con tacco medio dello stesso colore della cintura. Gli occhiali indossati da Charlene, invece, erano griffato Louis Vuitton.

Charlene di Monaco

Un look casual e sportivo ma che non rinunciava all'eleganza quello della principessa, che già aveva sfoggiato con disinvoltura una blazer abbinato a pantaloni aderenti in occasione di un torneo di tennis. Accanto a lei, durante la partita di rugby c'è il marito, il principe Alberto, che per completare il look country chic della moglie ha indossato un cappello stile texano.