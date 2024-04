Charlene di Monaco, principessa rock coi leggings di pelle

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Siamo abituati a vedere la principessa Charlene di Monaco son look sofisticati ed eleganti: il suo è uno stile chic e impeccabile, soprattutto nelle occasioni di gala. Qui da anni il brand che la accompagna è Akris, la Maison svizzera che la veste sin dai tempi del fidanzamento con Alberto di Monaco, che rispecchia pienamente la sua predilezione per capi morbidi, in prevalenza monocromatici (soprattutto toni neutri), con dettagli scintillanti per dare un tocco di luce. Ecco perché molti si sono stupiti nel vederla con qualcosa di insolito: ha "copiato" Letizia di Spagna, notoriamente fan dei leggings di pelle, un must have del suo guardaroba.

Charlene di Monaco coi pantaloni di pelle

La famiglia Grimaldi si è riunita sulla terrazza del Café de Paris di Montecarlo, per l'inaugurazione del ristorante Amazónico, un locale che ha già diverse sedi nel mondo, a cui si aggiunge ora quella nel Principato. Il ristorante propone un menu tutto dedicato alla cucina tropicale e latino-americana.

Per l'evento, che si è tenuto in una prestigiosa location (proprio sulla piazza del famoso Casino), la principessa ha osato con un look inedito. Messi da parte bluse, pantaloni morbidi e abiti lunghi, ha optato per qualcosa di decisamente più rock. La regina di Spagna ama i pantaloni di pelle e stavolta anche Charlene ha puntato su questo capo.

Il modello, aderentissimo, arriva fino alle caviglie e lo ha abbinato a una giacca in lurex nera con maxi bottoni, décolleté dal tacco vertiginoso e blusa effetto metallico con fiocco all'altezza del collo. Nera anche la piccola pochette. Se Charlene ha optato per un tocco rock nell'outfit, non è stato da meno il principe Alberto, che ha vivacizzato il suo completo blu con una cravatta multicolor dalle nuance sgargianti.