Letizia di Spagna, una regina rock: l’outfit rosso fuoco è coi pantaloni di pelle Outfit total red con pantaloni di pelle: Letizia di Spagna è una regina attenta alle tendenze, sempre impeccabile, che ogni tanto ama osare col look.

A cura di Giusy Dente

Letizia Ortiz di Spagna, moglie del principe Felipe, ha dimostrato negli anni di sapersi adattare a ogni situazione: le serate di gala, le visite di Stato, gli eventi formali, le uscite pubbliche. Anche se sempre rispettosa dell'etichetta e allineata al dress code reale, si è comunque imposta con uno stile tutto suo fatto di fantasie animalier, persino abiti con tagli cut out, ma soprattutto dettagli rock. La neo 50enne (compiuti a settembre) è famosa per la sua passione per i look di pelle. E quest'anno la sua passione è più che mai di moda: il leather è il must have dell'Autunno/Inverno 2022-23.

Letizia Ortiz segue il trend del momento

Da Alexander McQueen a MiuMiu, passando per Bottega Veneta e Burberry , le passerelle Autunno/Inverno 2022-23 hanno eletto il look total leather il must have della stagione fredda. Da giorno e da sera, colorato o total black è il tessuto immancabile nel guardaroba, per essere di tendenza. E non vale solo per gli intramontabili chiodi: è leather mania anche declinata per accessori, tubini, trench, tute effetto Catwoman. Letizia Ortiz ha più volte dimostrato di amare i look di pelle. Ne ha sfoggiato uno rosso di recente: ha osato con un tailleur di BOSS rosso fuoco, con scarpe Magrit tono su tono. Ha riproposto la pelle anche nella sua ultima uscita pubblica.

La regina di Spagna è una fan dei pantaloni di pelle

Il rosso è il colore preferito della regina di Spagna, quello che nel corso del tempo le è stato visto indossare più spesso, diventato una sorta di firma dei suoi look. La regina ha uno stile sofisticato, elegante, ma riesce a declinare la sua anima chic anche in chiavi inedite, più audaci e rock. I pantaloni di pelle sono il capo a cui proprio non sa rinunciare! Li ha indossati a Barcellona, dove ha preso parte ad alcuni eventi legati alla salute mentale, tema che le sta particolarmente a cuore. Si è recata all'ospedale Sant Joan de Déu, dove ha visitato l'Unità di ricovero.

Letizia Ortiz ha puntato su un look monocromatico interamente rosso: un morbido maglione e un paio di pantaloni di pelle a vita alta con taglio alle caviglie. Ha completato il look con le immancabili décolleté, un modello in vernice bordeaux, aggiungendo una sottile cintura nera in vita e un paio di orecchini pendenti, per dare un tocco glamour al tutto. Letizia Ortiz è una regina di fatto, ma anche di stile.