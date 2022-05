La trasgressione di stile di Letizia di Spagna: l’abito con i tagli lascia i fianchi scoperti Letizia Ortiz da sempre coniuga eleganza e grinta nei suoi look: l’ultimo abito è un vero e proprio “strappo alle regole”

A cura di Beatrice Manca

Strappo alle regole, letteralmente: Letizia di Spagna ha deciso di fare un'eccezione ai soliti look bon ton e sovvertire l'etichetta reale in fatto di abiti. Durante la sua ultima apparizione in pubblico il suo abito ha lasciato tutti a bocca aperta: non solo per il colore, un fucsia acceso molto poco royal, ma soprattutto per i dettagli cut out sui fianchi, che lasciavano scoperti gli addominali della regina!

L'abito di Letizia Ortiz con i tagli sui fianchi

Letizia di Spagna ha presenziato a un evento della croce rossa a Valencia, dove ha sfoggiato un abito lunghe a maniche lunghe con scarpe coordinate. In pochissimo tempo è diventato il suo look più chiacchierato: merito (o colpa) dei dettagli cut out sui fianchi e dell'oblò centrale sul vestito. I tagli non lasciavano scoperti che pochi centimetri di pelle, ma mai prima d'ora una royal aveva scoperto pancia e fianchi durante un'uscita ufficiale. Letizia Ortiz si conferma un'icona di stile audace e femminile, che non si lascia condizionare dalle etichette.

L'abito di cui tutti parlano è un modello del brand Cayro Woman ed è low cost: sul sito del brand è in vendita a meno di cento euro. La moglie del re ha abbinato al vestito un paio di scarpe con il tacco di Carolina Herrera, effetto coccodrillo, e una borsa a mano dello stesso colore.

abito fucsia Cayro Woman

Letizia di Spagna lancia il colore dell'estate 2022

Ancora una volta Letizia Ortiz ci regala una lezione di stile, scegliendo un outfit grintoso e femminile al tempo stesso in barba alle convenzioni. Se mai ce ne fosse bisogno, il suo look conferma che il fucsia è il colore moda della Primavera/Estate 2022. Energico e vibrante, il vestito di Letizia conferma che il rosa acceso ci farà compagnia durante tutta la bella stagione. Se lo dice una royal c'è da fidarsi!