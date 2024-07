video suggerito

Letizia di Spagna segue il trend del bianco ottico: il look anti caldo per l'estate 2024 Letizia di Spagna ha preso parte all'evento di Abc dedicato ai giornalisti spagnoli: per l'occasione la regina era splendente in total white.

A cura di Arianna Colzi

Letizia di Spagna

Letizia di Spagna ha preso parte con il marito re Filippo IV all'Abc International Journalism Awards, che si è tenuto a Madrid: si tratta di un prestigioso premio giornalistico che conferisce riconoscimenti ai reporter spagnoli che si sono distinti per il loro lavoro. Per l'occasione, la regina ha indossato un look total white super chic ed elegante, abbinata a un paio di sandali dal tacco basso, che è tornata a indossare da qualche settimana dopo un piccolo infortunio alla caviglia.

Il look total white della Regina di Spagna

L'occasione era delle più formali, per questo Letizia di Spagna ha optato per un vestito dal colore estivo ma super elegante. Si tratta di un vestito che in realtà sembra apparentemente un set coordinato, composto da un blazer smanicato con paillettes e una gonna liscia effetto seta. La parte superiore dell'abito firmato Self Portrait, brand londinese fondato nel 2013 da Han Chong, è composta da una gonna bianco ottico a una giacca senza maniche con quattro taschini e una cintura in vita. Il vestito in bouclé viene venduto a 600 euro sui principali siti di e-commerce. Come molte star in estate, la sovrana sceglie di seguire il trend del bianco ottico, uno dei colori must have della Primavera/Estate 2024, che abbiamo visto indossare anche a star italiane come Elisabetta Canalis: questa nuances è perfetta per esaltare l'abbronzatura.

La regina Letizia di Spagna in Self Portrait

L'abito è abbinato a un paio di sandali dal tacco piuttosto basso (5 cm) firmati dal brand spagnolo Aquazurra: si tratta del modello Sundance color oro in similpelle che costa 595 euro. Per creare un ton sur ton sui toni dell'oro, la regina di Spagna ha sfoggiato anche una clutch in oro metallico in pelle del brand spagnolo Magrit che la Regina indossa spesso nelle occasioni pubblico.

Il look di Letizia di Spagna per la serata