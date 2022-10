Letizia di Spagna osa con il completo di pelle rossa: è rock anche agli eventi ufficiali La regina Letizia di Spagna si trova in Germania per una visita di stato e ha stupito tutti indossando una gonna aderente in pelle e un paio di scarpe con la punta a contrasto.

A cura di Beatrice Manca

Tra tutte le royal europee Letizia di Spagna è sicuramente la più audace. Non solo ha una passione per le fantasie leopardate e gli abiti cut out, ma ama i dettagli rock e non rinuncia ai look in pelle di tendenza per l'autunno 2022, neanche durante gli impegni ufficiali. Il re e la regina di Spagna infatti si trovano in Germania per una visita di stato: durante il viaggio Letizia Ortiz ha sfoggiato abiti da sera rosso fuoco, impeccabili pencil skirt e tubini bon ton. Oggi, però, ha deciso di dare una svolta più trendy al suo stile con un tailleur in pelle.

Letizia di Spagna con un look total in pelle rossa

Letizia Ortiz si trova a Francoforte, dove ha visitato la fiera del libro in corso e l'Istituto Cervantes. Per l'occasione ha scelto un classico tailleur nel che ama di più, il rosso bordeaux, ma con un "twist" molto contemporaneo: giacca e gonna sono in pelle. Il completo, firmato BOSS, è composto da gonna a matita e giacca senza collo indossata su una camicia bianca dello stesso brand. La gonna Selrita di BOSS piace molto alle reali: anche Meghan Markle ne ha una nell'armadio, dello stesso identico colore.

Letizia di Spagna in BOSS

Letizia di Spagna torna sui tacchi alti

Per completare il look "rock" la regina spagnola ha indossato un paio di orecchini pendenti in oro e rubini del brand iberico Gold&Roses. Ma a rubare la scena sono state le scarpe con il tacco scamosciate di Magrit. Ad attirare l'attenzione è stato il modello ‘audace', con la punta lucida a contrasto, ma soprattutto la scelta di tornare a indossare calzature con il tacco nonostante soffra di una dolora malattia al metatarso. Alla regina infatti è stato diagnosticato il Neuroma di Morton, motivo per cui è dovuta partire con un paio di scarpe basse e stringate. Ma subito dopo è tornata a calzare fieramente il tacco 12: un piccolo sacrificio in nome dello stile?