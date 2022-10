Letizia di Spagna costretta a rinunciare ai tacchi: perché ha indossato le scarpe stringate Le foto di Letizia Ortiz con le stringate maschili hanno un acceso il dibattito sul dress code: in realtà la scelta non ha niente a che vedere con lo stile, come ha spiegato lei stessa.

A cura di Beatrice Manca

Letizia di Spagna è una delle teste coronate più glamour d'Europa e il suo stile è attentamente seguito, ammirato e copiato. Che indossi un tailleur colorato o un abito plissettato, la regina spagnola non rinuncia mai ai tacchi alti, occasionalmente sostituiti dalle espadrillas in estate. Negli ultimi mesi qualcosa è cambiato: la sovrana è stata fotografata sempre più spesso con sandali rasoterra o sneakers. Perfino in un viaggio ufficiale ha indossato delle stringate maschili, abbinate a un tailleur gessato: dietro alla scelta super chic però non c'è un cambio di immagine, ma un doloroso problema di salute che la costringe periodicamente a fare a meno delle scarpe alte.

Letizia di Spagna con le stringate maschili

Il re e la regina spagnoli sono partiti qualche giorno fa per una visita di Stato in Germania, dove Letizia Ortiz ha incantato tutti con un abito da sera rosso fuoco. Per la partenza, però, la regina aveva scelto un completo gessato con i pantaloni firmato Boss, quasi identico a quello indossato dal marito. Il re aveva indossato il completo con camicia bianca e cravatta viola, mentre Letizia lo aveva abbinato a un semplice sottogiacca color panna. Per completare il look ha sfoggiato un paio di orecchini scintillanti del brand Gold&Roses. Ma ad attirare l'attenzione sono state soprattutto le scarpe: al posto delle classiche pump Ortiz ha indossato un paio di scarpe stringate Oxford, con i lacci e la tipica lavorazione a coda di rondine, del brand Uterqüe. I tacchi non sono obbligatori per il protocollo, ma sicuramente consigliati: Letizia stessa ha spiegato il motivo della sua scelta, parlando per la prima volta della patologia di cui soffre.

Le stringate di Letizia di Spagna sono di Uterqüe

La malattia della regina Letizia di Spagna

La regina Letizia soffre di una una malattia degenerativa al metatarso, il Neuroma di Morton: colpisce l'area tra il terzo e il quarto dito del piede e il dolore rende pressoché impossibile portare i tacchi alti, sovraccaricando proprio quella zona. Durante gli incontri ufficiali del tour in Germania la regina è tornata a indossare le scarpe con il tacco alto, ma intanto la stampa spagnola ha aperto il dibattito: i motivi di salute non dovrebbero avere la priorità sul protocollo? Ma poi, non è ora che anche i reali abbandonino l'idea vetusta che si è eleganti solo se (scomode) sul tacco dodici? In ogni caso Letizia di Spagna è sempre chic, alte o basse che siano le sue scarpe.