Letizia di Spagna incanta in abito da sera: look rosso fuoco e cascata di diamanti Letizia di Spagna è in viaggio in Germania assieme al marito re Filippo VI. In occasione di una cena di gala ha incantato i presenti con un look rosso fuoco.

A cura di Giusy Dente

Letizia Ortiz in Stella McCartney

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Letizia Ortiz è una donna dallo stile sofisticato, soprattutto quando si tratta di uscite pubbliche e serate di gala. La moglie di Filippo di Spagna vanta un'eleganza innata che la accompagna in ogni occasione. Dall'altro lato, però, sa essere anche trendy e informale: è diventata famosa per la passione verso le espadrillas, scarpe forse poco tipicamente "regali", ma che lei riesce a rendere perfette e che indossa volentieri al posto delle classiche décolleté col tacco da regina. Ed è molto nota anche la sua passione per il riciclo: è solita, a distanza di tempo, sfoggiare abiti già indossati proprio come fa anche Kate Middleton. La neo 50enne ha partecipato a una cena durante una visita di stato in Germania: ha tolto il fiato in abito da sera.

Letizia Ortiz in Stella McCartney e re Filippo VI

Il look rosso fuoco della regina Letizia

La regina Letizia è sempre attenta all'etichetta, ma ogni tanto sa anche "trasgredire", per esempio quando ha indossato un abito fucsia con tagli sui fianchi. Ama i colori accesi e sgargianti, ma sempre portati con garbo ed eleganza. È il caso della cena di gala presso il Bellevue Palace di Berlino, assieme al marito re Filippo VI di Spagna e in presenza del presidente della Repubblica federale di Germania Frank-Walter Steinmeier e di sua moglie Elke Büdenbender.

in foto: abito Stella McCartney

La coppia reale si trova in Germania per una visita di stato, per incontrare leader governativi e istituzionali. Poi si sposteranno a Francoforte in occasione della Fiera del Libro. Il look rosso fuoco con cui ha stregato i presenti è un look riciclato: è lo stesso abito lungo indossato nel 2017, alla festa di compleanno del re Guglielmo Alessandro dei Paesi Bassi.

in foto: sandali Jimmy Choo

Si tratta di un abito a matita da sera firmato Stella McCartney con una manica a pipistrello, scollo rotondo e strascico. Lo ha abbinato a un paio di sandali color oro metallizzato con plateau e tacco alto di Jimmy Choo, con dettaglio annodato sui cinturini incrociati: costano 750 euro. Ha aggiunto una clutch metallizzata di Magrit, uno dei suoi brand del cuore.

in foto: borsa Magrit

È la Alice Gold Leather Clutch nei colori oro e nero: costa 252 euro. Gli accessori hanno aggiunto un tocco glamour e di luce all'outfit, perfetto per la sera. Immancabili i preziosi gioielli. Ha scelto un paio di orecchini a cascata, con diamanti e rubini incastonati. Anche questa volta la regina di Spagna ha saputo imporsi con eleganza, ribadendo di essere una vera icona di stile.