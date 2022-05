Letizia di Spagna segue il trend del fucsia in espadrillas e abito riciclato La regina Letizia di Spagna era presente all’apertura della Fiera del Libro di Madrid. Ha scelto un look primaverile colorato e di tendenza.

A cura di Giusy Dente

La regina Letizia di Spagna nel tempo è riuscita a conquistare anche il titolo di regina di stile. Dalle serate di gala agli eventi pubblici, è sempre riuscita a imporsi con look adeguati e alla moda, eleganti e raffinati, senza mai sfigurare. Certo, anche alle migliori capitano incidenti spiacevoli, come quello accaduto di recente in occasione dei Reina Letizia 2022 Awards, premi conferiti dalla Casa Reale spagnola a chi si impegna per l'inclusione delle persone con disabilità. Una delle donne premiate è entrata in sala con lo stesso identico abito bicolor della moglie del sovrano. L'ex giornalista non si è scomposta più di tanto, anzi si è limitata a sorridere e ad abbracciare divertita la "gemella".

Il nuovo look fashion di Letizia di Spagna

Il nuovo look alla moda della regina Letizia di Spagna arriva direttamente da Madrid. Nella capitale, la Ortiz ha preso parte all'apertura della Fiera del Libro, presso Parco del Retiro. Non è la prima volta che presenzia all'evento editoriale, essendo anche particolarmente appassionata di lettura. Gli stand pieni di libri sono un ambiente in cui si sente a proprio agio e ha scelto un outfit poco formale, ma anzi colorato e fresco, perfetto per la primavera.

La scelta è caduta su un abito fucsia a balze di Hugo Boss (brand di cui indossa spesso le creazioni) con cordoncino in vita, tre bottoncini sul davanti, scollo a V e maniche lunghe arrotolate fino ai gomiti. Il rosa-fucsia è uno dei suoi colori must (benché il suo preferito in assoluto sia il rosso) e quest'anno è particolarmente di tendenza sulle passerelle, ma anche tra royals e celebrities. La Ortiz lo ha indossato alla cerimonia di consegna delle Medaglie d'Oro al Merito in Belle Arti e più di recente ha osato con un vestito dai tagli sui fianchi che ha fatto discutere.

in foto: espadrillas Clooui

La regina ha completato il look full color con un paio di espadrillas rosa in corda con la zeppa, punta tonda e nastri legati alla caviglia. Sono il modello Saladeta del brand Clooui e costano 129 euro sul sito ufficiale. Sono calzature che la regina ama particolarmente: sono il must have dei suoi look primaverili ed estivi. In realtà, sono talmente comode e trendy da essere particolarmente amate anche da Kate Middleton, altra regina di stile. A differenza delle espadrillas, che sono una new entry nel guardaroba della regina, l'abito non lo è: è riciclato. Lo aveva già indossato l'anno scorso, quando con re Felipe aveva preso parte all'apertura della mostra "Berlanguiano, Luis García Berlanga (1921-2021)". Insomma, aveva anticipato già nel 2021 la tendenza del 2022.