Letizia di Spagna, incidente di stile con l’abito bicolor: è lo stesso della donna premiata Letizia di Spagna è stata la grande protagonista dei Reina Letizia 202 awards ma si è ritrovata di fronte a un piccolo “incidente di stile”. Una delle donne premiate portava il suo stesso vestito black&white: ecco come ha reagito quando l’ha scoperto.

A cura di Valeria Paglionico

Qual è l'incidente di stile che le star temono più di ogni altra cosa a un evento ufficiale? Ritrovarsi nella stessa stanza con una celebrity che sfoggia un look identico al proprio. È proprio quanto successo a Letizia di Spagna nelle ultime ore ma per fortuna è riuscita ad affrontare la cosa con estrema ironia. La regina ha più volte dimostrato di essere un'icona di stile glamour capace di mixare alla perfezione capi di lusso, accessori low-cost e abiti riciclati e non sorprende che riesca a fare concorrenza anche alla "cugina inglese" Kate Middleton. Non le era però mai capitato di peccare in fatto di originalità: ecco cosa le è successo e come ha reagito di fronte alla professoressa che portava il suo stesso vestito.

Letizia Ortiz, come ha reagito all'incidente di stile

Ieri pomeriggio Letizia Ortiz ha partecipato a un evento in suo onore, i Reina Letizia 202 awards, premi conferiti dalla Casa Reale spagnola a chi si impegna per l'inclusione di persone con disabilità. Tra le vincitrici c'era anche Inmaculada Vivas Teson, professoressa dell'Università di Siviglia, che è stata lieta di incontrare la regina per ritirare l'ambito riconoscimento. L'unico piccolo inconveniente? Nel momento in cui quest'ultima ha sfilato dalla platea al palco, Letizia si è accorta che portava il suo stesso abito black&white (con tanto di décolleté col tacco coordinati). La reazione, però, non è stata indignata, la regina ha sorriso, ha fatto un gesto per indicare il vestito e ha poi abbracciato Inmaculada posando divertita di fronte i fotografi presenti.

L’abito bicolor di Mango

Chi ha firmato l'abito black&white di Letizia di Spagna

Chi ha firmato l'abito bianco e nero di Letizia di Spagna e Inmaculada Vivas Teson? Nessun brand di lusso, a prova del fatto che la regina non è ossessionata dalle griffe e veste come una donna assolutamente "normale". Si tratta di un capo del marchio spagnolo Mango, per la precisione un modello bicolor della collezione da cerimonia. È smanicato, ha la gonna midi e una cintura total black che segna il punto vita, anche se la sua particolarità sta nella silhouette "divisa a metà" verticalmente, da una parte è bianca e dall'altra nera. Sul web viene venduto a 59.99 euro ed è ormai diventato virale grazie al piccolo incidente di stile. In quante prenderanno ispirazione dall'outfit di Letizia per la primavera?