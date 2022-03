Letizia Ortiz brilla sul palco con l’abito fucsia, un must per la primavera Letizia Ortiz non sbaglia un colpo coi suoi look. Per un evento di premiazione ha attirato l’attenzione con un abito fucsia, elegante e trendy al tempo stesso: una vera regina di stile.

A cura di Giusy Dente

Letizia Ortiz in Moisés Nieto

Il rosa è il colore del momento: sui capelli, sulle unghie, su guance e labbra. Ma non spopola per make-up e acconciature soltanto, bensì anche per gli abiti. Si è lasciata affascinare da questa tonalità, in una variante decisa e d'impatto, anche Letizia Ortiz, la moglie del re Filippo IV di Spagna, una donna che in quanto a stile non sbaglia mai un colpo e che aveva intercettato la tendenza già da tempo.

Tutti innamorati del rosa

Il rosa stato il colore must della scorsa estate, ma lo abbiamo ritrovato sul palco dell'Ariston, nel corso dell'ultimo Festival di Sanremo, sia addosso a Sangiovanni che addosso ad Achille Lauro, entrambi paladini dei look genderless. Lo hanno sfoggiato di recente sia Chiara Ferragni durante la New York Fashion Week che Elisabetta Gregoraci per una cena a Dubai. Ed è una nuance molto apprezzata anche in ambiente royal, sia nelle declinazioni più tenui (cipria, confetto) che quelle più decise (fucsia, pesca). Kate Middleton l'ha scelta per l'outfit della finale di Wimbledon e per una visita ufficiale a una scuola di East London: in quell'occasione il cappotto bon ton pink ha conquistato tutti.

Letizia Ortiz ama il rosa

Per il suo nuovo impegno pubblico, la regina Letizia Ortiz ha scelto un look elegantissimo da vera regina, ma con un tocco di colore decisamente trendy. La moglie del principe Filippo IV ha intercettato la tendenza del rosa, optando per un abito di un’accesa nuance vicina al fucsia.

La coppia royal ha preso parte alla cerimonia di consegna delle Medaglie d'Oro al Merito in Belle Arti, che si è svolta presso l'Auditorium Baluarte di Pamplona. I premi vanno a enti o individui che si sono distinti nella creazione, promozione o conservazione della cultura e dell'arte spagnola.

in foto: l’abito di Moises Nieto

Per l’occasione, l’ex giornalista ha stupito tutti con un abito nel colore più ricorrente del momento, che ha sfoggiato già in passato. Total pink era anche l'elegantissimo look principesco della Festa Nazionale di Spagna nel 2019, quello chic e formale della Giornata delle Forze Armate della scorsa estate, quello mannish scelto visitare la mostra La Otra Corte all'interno del Palazzo Reale di Madrid.

in foto: Cara Bag

Stavolta si tratta di un abito midi avvitato, con scollo a barchetta e maniche lunghe firmato dallo stilista spagnolo Moisés Nieto. Online è venduto a 390 euro. Letizia Ortiz ha aggiunto un paio di pumps con tacchi a spillo beige di Carolina Herrera, completando l'outfit con la Cara Bag di Magrit, pochette impreziosita da un fiocco: sul sito del brand costa 200 euro.