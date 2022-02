Il rosa è il colore di febbraio: ombretti, rossetti e smalti da provare per il tuo beauty look Il colore beauty di febbraio è il rosa! Scopri tutti i cosmetici da utilizzare su occhi, labbra e guance per il tuo make up look e gli smalti da provare per una manicure impeccabile.

A cura di Federica Ambrogio

Il rosa è il colore più trendy da utilizzare a febbraio per il tuo beauty look, dal make up alla manicure. Un colore fresco e luminoso da utilizzare su occhi, guance e labbra per realizzare un make up romantico per la serata di San Valentino o per dare un tocco di colore al tuo beauty look. Potrai utilizzare sia le nuance più delicate e soft del rosa cipria e del rosa pastello oppure osare con le sfumature più vivaci e pop dal rosa orchidea al rosa ciclamino fino al fucsia. Sfoglia la gallery e scopri tutti i cosmetici da provare per il tuo beauty look con il colore del mese!

Rosa, il colore beauty di febbraio

A febbraio il colore da utilizzare per make up e manicure è il rosa! Perfetto nelle sue sfumature più chiare e delicate per creare make up soft e romantici oppure nelle tonalità più cariche e vivaci per chi ama osare, il rosa è la nuance perfetta da sfoggiare su occhi, guance e labbra oppure sulle unghie per una manicure elegante e raffinata se utilizzi toni più soft, o vivaci ed estrosa se scegli smalti dai colori più accesi. La manicure rosa è da sempre un grande must per chi ama le manicure naturali e delicate: i colori ideali sono il rosa cipria, il rosa antico o il rosa pastello da applicare uniformemente su tutte le unghie per un look minimale e raffinato. Se però ami le nail art più estrose potrai scegliere gli smalti magnetici nella tonalità del rosa come quello che ha indossato Chiara Ferragni o ancora realizzare nail art geometriche con decorazioni astratte o disegni floreali abbinando diverse tonalità di rosa, da quelle più chiare a quelle più pop e vivaci.

Le sfumature de rosa sono perfette anche da utilizzare per il tuo make up: occhi, labbra e guance si vestono di toni freschi e frizzanti portando luce e vitalità al tuo viso. Il rosa è la sfumatura perfetta da applicare sulle guance per dare un tocco di colore alle carnagioni dal sottotono freddo, mentre chi ha una pelle ambrata o dorata potrà utilizzare un rosa caldo con un tocco di pesca. Sugli occhi il rosa può essere utilizzato per creare una linea geometrica di eye liner, da creare da sola oppure in abbinamento a un eyeliner nero per creare un look bicolor, oppure con un ombretto da sfumare su tutta la palpebra per ottenere un look bold e magnetico. Le tonalità più delicate del rosa sono perfette anche per un look fresco e delicato da indossare tutti i giorni.

Tutti i prodotti da provare per il tuo make up

I cosmetici da provare con le sfumature del rosa sono tantissimi e avrai davvero l'imbarazzo della scelta: tra le palette occhi la più gettonata è senza dubbio quella compresa nel kit Valentines Kit Mini Crush di Natasha Denona, dove troverai un pennello per applicare gli ombretti e una palette con 5 diverse tonalità di rosa dal finish differente. Da provare anche la 3 Couleurs Tri(O)Blique di Dior, con tre sfumature di rosa, dalla tonalità più delicata a quella più accesa. Se invece ami gli ombretti in crema il prodotto che fa per te è Ombre Matte di Clarins, un ombretto in crema opaco che colora la palpebra in modo uniforme dando freschezza allo sguardo. Tra i rossetti da non perdere c'è invece il Rouge À Lèvres Mat di Gucci, un rossetto opaco e confortevole per colorare le tue labbra, oppure il Hyaluronic Happikiss di Charlotte Tilbury un rossetto lucido rimpolpante effetto maschera per labbra luminose e piene. Scopri nella gallery tutti gli smalti, matite, rossetti e ombretti da provare con il colore del mese!