Letizia di Spagna abbandona i colori sgargianti per abbracciare nuance più tenui, il look della regina La sovrana iberica ha indossato un vestito rosa cipria per il suo ultimo evento pubblico. Una scelta in controtendenza rispetto a quelle fatte fino a ora, quando preferiva sfoggiare colori vivaci e d'impatto.

A cura di Annachiara Gaggino

Letizia di Spagna

Letizia di Spagna ha abituato il pubblico a una palette di colori vistosa e allegra. Tra le tonalità preferite della regina iberica c'è il rosa, che ha sfoggiato nelle sue nuance più sgargianti con cappotti fucsia e completi color salmone. L'ex giornalista ha scelto un colore più tenue per il pranzo organizzato al Palazzo Reale dedicato al vincitore del premio Miguel De Cervantes 2023, consegnato allo scrittore Luis Mateo Díez.

Letizia di Spagna nel 2022

Si tratta del più alto riconoscimento letterario del mondo ispanofono che riconosce il lavoro creativo di scrittori spagnoli e latinoamericani il cui lavoro ha contribuito ad arricchire in modo significativo il patrimonio letterario nella lingua ufficiale del Paese, e viene assegnato il 23 aprile, in occasione dell'anniversario della morte di Miguel de Cervantes, autore del Don Chisciotte. La cerimonia è presieduta dal re Felipe VI e dalla regina Letizia, ad Alcalá de Henares, Madrid, mentre pranzo in onore del premiato si è tenuto nella giornata di ieri.

L'abito rosa tenue della regina di Spagna

Letizia Ortiz ha volto optare per un look dai toni dall'intensità bassa è ha scelto di indossare un abito rosa cipria. Il vestito svasato era caratterizzato da maniche lunghe, gonna a ruota e degli inserti all'altezza della vita che rappresentavano elementi decorativi a forma di fiori e piante. Il capo, accollato e lungo fino a metà polpaccio, è stato firmato da uno stilista spagnolo, Pedro Hierro. La regina tende a preferire brand connazionali per le sue apparizioni pubbliche e la scelta delle calzature non ha fatto eccezione. Infatti, Letizia di Spagna ha optato per un paio di slingback di Carolina Herrera, marchio che fa capo al gruppo Puig con sede a Barcellona. Il modello indossato dalla sovrana era declinato in una totalità nude, caratterizzate da tacco basso e punta.

