Cappotti per l’autunno 2023: sono di moda quelli colorati come il coat rosa di Letizia di Spagna La tendenza per la stagione Autunno/Inverno 2023/24 è di indossare scegliere un cappotto dai colori sgargianti come quello della regina spagnola. Come è stato abbinato in passerella.

A cura di Annachiara Gaggino

Letizia di Spagna con il cappotto Carolina Herrera

Letizia di Spagna sceglie un cappotto rosa shocking per la sua visita al Danish Architecture Centre in occasione del terzo giorno del suo viaggio di Stato in Danimarca. La regina iberica continua a seguire l'onda barbiecore che, dall'uscita del film campione di incassi, non sembra volersi interrompere e conquista anche l'autunno. La moglie di Felipe VI segue una delle tendenze della stagione, quella di indossare cappotti dai colori sgargianti.

Il look di Letizia Ortiz

La regina di Spagna ha scelto di abbinare al cappotto oversize in cashmere di Carolina Herrera un vestito bonton dai toni neutri a contrasto con il capospalla.

Letizia di Spagna con cappotto Carolina Herrera

L'abito bianco a camicia dal colletto largo è firmato Ralph Lauren ed è caratterizzato da una gonna plissettata e una cintura che segna la vita. Il look è stato completato dagli accessori nude coordinati, le scarpe con tacco, un paio di décolleté a punta griffate Prada e una borsa a pochette della collaborazione Zara x Narciso Rodriguez.

Un look Jil Sander

Come indossare i cappotti colorati

I capispalla colorati sono stati tra i protagonisti delle sfilate Autunno/Inverno 2023/24. Le tonalità portate in passerella spaziavano dai rossi intensi al giallo acceso, ma si sono visti anche scelte cromatiche meno appariscente, come un rosa antico o un verde bosco. Sicuramente quest'anno l'alternativa al classico cappotto cammello è un must-have nell'armadio che però ha un limite, è bella ma difficile da abbinare.

Un look Valentino

Si può seguire l'esempio di Letizia Ortiz e scegliere dei colori tenui e neutri in modo da concentrare l'attenzione solo sul cappotto, che rimane il protagonista indiscusso dell'outfit oppure scegliere di renderlo un tutt'uno con l'abito e dare vita a un total look monocromo, come ha fatto Valentino, che ha abbinato il maxi cappotto rosso con un completo composto da minigonna e camicia ton sur ton o BCBGMAXAZRIA che ha creato un outfit tutto sui toni del verde. Jason Wu, invece, punta sui contrasti e sotto il cappotto ocra propone un slip dress nero.