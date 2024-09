video suggerito

Cosa si nasconde dietro la moda dei panini XXL Avete notato che i panini in vendita in pub e ristoranti stanno diventando sempre più grandi? Ecco cosa si nasconde dietro questa moda delle porzioni XXL. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Avete notato che sui social compaiono sempre più spesso dei panini XXL farciti con ingredienti di ogni tipo, dal semplice hamburger al formaggio cheddar, fino ad arrivare all'insalata, alle salse, al bacon e all'uovo a occhio di bue? Sebbene facciano venire l'acquolina in bocca fin dal primo sguardo, mangiarli per intero è quasi impossibile. Oltre a essere così enormi da non poter essere addentati con facilità, finiscono anche per impiastricciare mani e abiti. Per quale motivo, nonostante tutti questi piccoli "inconvenienti", sempre più persone sono disposte ad affrontare file infinite e a spendere decine di euro a testa pur di provare semplicemente un panino (la cui metà finirà con ogni probabilità nell'immondizia)?

I panini extra large sono i più richiesti del momento

I panini XXL in stile americano sono la mania del momento, tanto che quelli "tradizionali" farciti semplicemente con salumi e formaggi non vengono più neppure offerti da pub e ristoranti. Mandorle sbriciolate, salsa harissa, salame, bacon, cipolla caramellate, salsiccia e peperoncini piccanti: spesso gli ingredienti presenti in un panino sembrano essere "infiniti". Come se non bastasse, contengono quantità di grassi e di carboidrati elevatissime, sono difficili da mangiare per questioni pratiche e il più delle volte non soddisfano le aspettative, dato che mixano così tanti sapori da risultare stucchevoli. Per quale motivo, nonostante ciò, sono richiestissimi? Il piacere che generano nel gustarli c'entra ben poco, in realtà si tratta solo di un effetto dei social.

Cosa c'è dietro la moda dei panini enormi

Sebbene all'inizio la mania dei panini extra large fosse nata come una conseguenza del desiderio di mangiare qualcosa di diverso rispetto a quello che ci si poteva preparare tranquillamente a casa, ora le cose sono cambiate. Complici i video virali sui social, i pub fanno a gara per offrire il menù più gustoso del momento. Ne curano in modo maniacale l'estetica, così da dare la percezione di squisitezza e da spingere i potenziali clienti a desiderarlo più di ogni altra cosa al mondo. Di fronte uno scenario simile, non sorprende che una volta ordinato ci si preoccupi più di fotografare il panino che di addentarlo. Insomma, anche il mondo del food è stato conquistato dai social: il sandwich non è più sinonimo di spuntino, è un pasto decisamente calorico che ci si concede per essere di tendenza.