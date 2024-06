Cos’è il gusto swicy e perché è diventato di tendenza

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Abbiamo sempre creduto che le mode e le tendenze di stagione fossero legate solo all'universo fashion, influenzando tutte le nostre scelte in fatto di abiti e accessori, la verità però è ben diversa: esistono delle vere e proprie manie particolarmente in voga in precisi momenti storici anche nel mondo culinario. Negli ultimi anni, ad esempio, abbiamo visto spopolare il sushi fusion, le insalate poké e, ancora, le pizze gourmet dagli abbinamenti originali: ora a quanto pare per essere di tendenza in cucina si dovrà puntare sui gusti "swicy". Di cosa si tratta? Di sapori speziati e piccanti ma mixati a un tocco di dolcezza. Questa insolita fusione piace così tanto alle nuove generazioni che sta "contaminando" ogni tipo di cibo, dagli snack dolci alle bevande.

Cosa significa swicy

Gli Stati Uniti, si sa, sono sempre sul pezzo in fatto di tendenze, anche quando riguardano il mondo culinario ed è proprio da lì che arriva la mania dello "swicy", parola che letteralmente nasce dall'unione di "sweet" e "spicy", ovvero "dolce" e "piccante". Si tratta di un trend particolarmente amato dai rappresentanti della Gen Z, che anche in fatto di sapori stanno cominciando ad andare alla ricerca di originalità, sperimentando mix che a primo impatto potrebbero sembrare non troppo invitanti. Patatine, popcorn, hamburger e addirittura gelati: questi sono solo alcuni degli alimenti a cui è stata aggiunta una spruzzata di spezie piccanti, dal peperoncino rosso alla paprika dolce, ottenendo un abbinamento super hot e soprattutto gustoso. Non sorprende, dunque, che i supermercati si stiano riempendo di cibi swicy, diventati in pochi mesi i più richiesti del momento.

Perché la Gen Z ama i cibi swicy

Sebbene a primo impatto venga da pensare che i cibi piccanti abbiano cominciato a spopolare solo di recente, in realtà la mania di mixare sweet&spicy risale ad almeno un decennio fa, quando per la prima volta fu aggiunto un tocco speziato agli spuntini. I grandi colossi del settore alimentare non potevano che assecondare la moda: Coca-Cola ha creato una linea di bevande "spiced", mentre Starbucks ha proposto una limited edition di limonate insaporite con peperoncino hot o pepe di Caienna. Com'è possibile che questo trend sia diventato tanto popolare? Si tratta di un effetto del cambiamento demografico: le nuove generazioni sono più globalizzate, dunque maggiormente esposte a diversità culturali, dalla musica alla moda. Anche quando si parla di cucina, si ritrovano a conoscere abitudini alimentari esotiche e non ci pensano su due volte a provarle. Il risultato? Se fino a qualche tempo fa alcuni sapori erano letteralmente sconosciuti, ora non solo sono diventati comuni ma anche di tendenza.