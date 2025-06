video suggerito

I 25 panini migliori al mondo: qual è l'italiano in classifica da provare in estate Cnn Travel ha stilato la classifica dei 25 panini migliori al mondo, dando vita a un vero e proprio viaggio culinario tra continenti e culture differenti: ecco il risultato.

A cura di Valeria Paglionico

Qual è il piatto più amato dell'estate, da preparare quando non si ha voglia e tempo di faticare e sudare tra i fornelli? Il panino. Facile da cucinare, pratico da portare in spiaggia e super versatile: si tratta di una pietanza che può essere declinata in infinite versioni ma che rimane sempre gustosa. Cnn Travel ha dunque pensato di stilare una classifica dei 25 panini migliori al mondo, dando vita a una sorta di viaggio culinario tra continenti e culture differenti: ecco quali sono i sandwich da provare assolutamente durante i prossimi viaggi estivi.

I panini più gustosi al mondo

Il viaggio culinario tra i migliori panini al mondo parte dalla Spagna, dove a spopolare è il bocadillo a base di jamón Ibérico, il prosciutto crudo locale da tagliare sottilissimo e da abbinare a un filo di olio extra vergine e a dei pomodorini freschi. In Francia, invece, il panino da provare è il pan bagnat, ovvero quello con due fette di pain de campagne farcito con verdure crude, uova sode, acciughe o tonno.

Pan bagnat

Se si vola in Messico, va degustata la torta ahogada di Guadalajara, un panino "affogato" in salsa piccante, mentre in Tunisia bisogna optare per il fricassé, cioè un sandwich un panino fritto e imbottito con tonno, patate, uovo sodo, harissa e limone conservato.

torta ahogada

Dal tramezzino italiano al bành mì vietnamita

Nella lista stilata dalla Cnn non manca un panino tutto italiano: il classico tramezzino con i triangolini bianchi senza crosta da farcire a proprio piacimento, dal semplice prosciutto al tonno, fino ad arrivare alle uova sode o alle acciughe.

Tramezzino

Gli amanti dei sapori esotici possono provare il bánh mì vietnamita, una sorta di baguette con maiale, sottaceti e coriandolo, oppure il katsu sando giapponese, il panino con cotoletta di maiale in shokupan.

katsu sando

Lo smørrebrød in Danimarca, lo spatlo in Sudafrica, il Montreal smoked meat in Canada: la patria del panino sono però gli Stati Uniti, dove esistono diverse varianti super gustose, dal Philly cheesesteak con ribeye e provolone al Reuben con pastrami e crauti. Insomma, a questo punto non resta che organizzare un viaggio in base al proprio panino preferito.

Philly cheesesteak