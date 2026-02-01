Indossare le Birkenstock al matrimonio? Da oggi è possibile: quanto costano le “ciabatte da sposa”
Il dettaglio di un matrimonio che tutte le spose curano nei minimi dettagli? Il look, che deve essere un perfetto mix di eleganza, romanticismo e glamour. Se per quanto riguarda l’abito solitamente ci si affida alle mode del momento, la scelta delle scarpe resta una questione “spinosa” per tutte. Il motivo è molto semplice: se da un lato si desidera il modello dei sogni con un vertiginoso tacco 12, dall’altro si ha paura che i conseguenti dolori ai piedi possano finire per rovinare la giornata speciale. Per tutte le timorose, però, è arrivata la soluzione perfetta: Birkenstock ha lanciato la sua prima collezione di sandali bridal.
La collezione bridal dei sandali Birkenstock
Indossare le Birkenstock nel giorno del matrimonio? Da oggi non è più un desiderio “proibito” ma una possibilità da prendere assolutamente in considerazione. È stata appena lanciata la collezione Birkenstock & Danielle Frankel, una linea di comodi sandali a ciabatta rivisitati in versione sposa.
La collaborazione ha mixato la tradizione progettuale del noto marchio di sandali con la visione sartoriale della designer nuziale Danielle Frankel Hirsch, dando vita a qualcosa di unico nel suo genere. Le Birkenstock in versione bridal sono iconiche ma eleganti, semplici ma sofisticate, comode ma senza rinunciare allo stile.
I modelli di Birkenstock per il matrimonio
La collezione di sandali bridal firmata Birkenstock & Danielle Frankel comprende 5 diversi modelli. La Tulum, la ciabatta con il cinturino dietro la caviglia e le due fasce incrociate, è in satin color avorio arricchito con delicate perle. La Madrid, l’iconica ciabattina a una fascia, è stata rivestita di raso e decorata con un fiocchetto sui lati, mentre la Boston da sposa è contraddistinta da una tomaia di raso avorio con finitura perlata e motivi floreali dipinti a mano.
Il modello di Birkenstock più famoso è la Arizon ed è stata rivisitata in tre varianti: la prima in raso total black, la seconda in satin avorio e bordi di perle, la terza in satin avorio con ricami floreali in chiffon intrecciato. Quali sono i prezzi di queste “ciabatte da sposa”? Si parte da 565,95 euro e 634,94 euro per le Arizon in nero o in satin avorio, si passa a 814,95 euro per le Tulum con perle e si arriva a 1.448,95 e a 1.705,95 euro per le Arizon floreali e per le Boston. In quante le sceglieranno per un matrimonio glamour ma soprattutto comodissimo?