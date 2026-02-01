Indossare le Birkenstock al matrimonio? Da oggi è possibile: quanto costano le “ciabatte da sposa”

Il vostro “desiderio proibito” è indossare le Birkenstock al matrimonio? Da oggi è possibile: ecco la collezione da sposa delle iconiche ciabatte.

Il dettaglio di un matrimonio che tutte le spose curano nei minimi dettagli? Il look, che deve essere un perfetto mix di eleganza, romanticismo e glamour. Se per quanto riguarda l’abito solitamente ci si affida alle mode del momento, la scelta delle scarpe resta una questione “spinosa” per tutte. Il motivo è molto semplice: se da un lato si desidera il modello dei sogni con un vertiginoso tacco 12, dall’altro si ha paura che i conseguenti dolori ai piedi possano finire per rovinare la giornata speciale. Per tutte le timorose, però, è arrivata la soluzione perfetta: Birkenstock ha lanciato la sua prima collezione di sandali bridal.

La collezione bridal dei sandali Birkenstock

Indossare le Birkenstock nel giorno del matrimonio? Da oggi non è più un desiderio “proibito” ma una possibilità da prendere assolutamente in considerazione. È stata appena lanciata la collezione Birkenstock & Danielle Frankel, una linea di comodi sandali a ciabatta rivisitati in versione sposa.

Birkenstock & Danielle Frankel

La collaborazione ha mixato la tradizione progettuale del noto marchio di sandali con la visione sartoriale della designer nuziale Danielle Frankel Hirsch, dando vita a qualcosa di unico nel suo genere. Le Birkenstock in versione bridal sono iconiche ma eleganti, semplici ma sofisticate, comode ma senza rinunciare allo stile.

Birkenstock & Danielle Frankel

I modelli di Birkenstock per il matrimonio

La collezione di sandali bridal firmata Birkenstock & Danielle Frankel comprende 5 diversi modelli. La Tulum, la ciabatta con il cinturino dietro la caviglia e le due fasce incrociate, è in satin color avorio arricchito con delicate perle. La Madrid, l’iconica ciabattina a una fascia, è stata rivestita di raso e decorata con un fiocchetto sui lati, mentre la Boston da sposa è contraddistinta da una tomaia di raso avorio con finitura perlata e motivi floreali dipinti a mano.

Modello Tulum

Il modello di Birkenstock più famoso è la Arizon ed è stata rivisitata in tre varianti: la prima in raso total black, la seconda in satin avorio e bordi di perle, la terza in satin avorio con ricami floreali in chiffon intrecciato. Quali sono i prezzi di queste “ciabatte da sposa”? Si parte da 565,95 euro e 634,94 euro per le Arizon in nero o in satin avorio, si passa a 814,95 euro per le Tulum con perle e si arriva a 1.448,95 e a 1.705,95 euro per le Arizon floreali e per le Boston. In quante le sceglieranno per un matrimonio glamour ma soprattutto comodissimo?