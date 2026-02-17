Il matrimonio “a sorpresa” di Maya Hawke: chi ha firmato l’abito da sposa bianco e minimal

Maya Hawke ha sposato il fidanzato Christian Lee Hutson nel giorno di San Valentino. Chi ha firmato il suo abito bianco e minimal per il matrimonio “a sorpresa”?

Maya Hawke, la figlia di Huma Truman diventata famosa per aver interpretato Robin in Stranger Things, si è sposata. Nel giorno di San Valentino ha pronunciato a sorpresa il fatidico sì al fianco del fidanzato Christian Lee Hutson, musicista con cui sta insieme da quasi 3 anni. Tra gli invitati del matrimonio non c'erano solo familiari e amici ma anche alcuni colleghi, primi tra tutti i protagonisti dell'iconica serie ambientata a Hawkins, da Gaten Matarazzo a Sadie Sink, fino ad arrivare a Charlie Heaton. Cosa ha indossato l'attrice per rendere ancora più speciale il suo gran giorno?

Il matrimonio a New York di Maya Hawke e Christian Lee Hutson

Maya Hawke e Christian Lee Hutson hanno fatto le cose in grande per celebrare il loro amore e non solo perché hanno scelto di sposarsi nel giorno di San Valentino. Hanno pronunciato il fatidico sì nella chiesa St. George's Episcopal a Manhattan, poi hanno continuato a festeggiare al The Players, un club privato a Gramercy Park. La sposa, come da tradizione, si è fatta accompagnare all'altare dal papà Ethan Hawke, mentre la mamma Uma Thurman l'ha seguita emozionata in un romantico abito color cielo. Il dettaglio che non è passato inosservato? Visto che le due location delle nozze non erano molto distanti l'una dall'altra, gli sposi e gli invitati hanno raggiunto il luogo del ricevimento a piedi subito dopo il rito religioso.

L'abito da sposa total white di Maya Hawke

Paparazzata tra le strade di New York dalla rivista People, Maya Hawke per salire sull'altare ha rispettato la tradizione del bianco con un voluminoso abito da sposa che di sicuro farà tendenza per tutto il 2026. Si è affidata a Prada, Maison di cui è ambassador, che ha realizzato per lei un modello principesco e glamour. Ha il bustier smanicato con scollo leggermente a barchetta e una maxi gonna a vita bassa resa gonfia e pomposa da strati di tulle multipli. L'attrice non ha rinunciato al velo, lo ha portato agganciato all'acconciatura raccolta, mentre dopo il sì si è protetta dal freddo aggiungendo al look bridal un giacchino crop coordinato decorato con delle appariscenti piume di struzzo sugli orli.