Quali sono i 100 piatti più buoni del mondo: sul podio della classifica due specialità italiane

Pizza

Sulla base di ben 453.720 valutazioni valide per 11.781 piatti presenti nel proprio database, Taste Atlas è arrivata a stilare la classifica dei 100 Migliori piatti del mondo. L'atlante è un punto di riferimento del settore: di anno in anno identifica i migliori cibi, i Paesi dove si mangia meglio, le città che propongono la cucina di più alto livello. Per il 2025-26, per esempio, l'Italia se l'è cavata egregiamente. Con orgoglio possiamo affermare di avere un podio tutto italiano, per quanto riguarda le capitali mondiali della gastronomia. Nell'ordine: Napoli, Milano e Bologna. Ma girando di Paese in Paese, tra le tipicità locali proposte nelle varie città, quali sono le pietanze da assaggiare almeno una volta nella vita? C'è l'imbarazzo della scelta, ma Taste Atlas è arrivata al dunque, stilando una classifica con una selezione di 100 piatti. Sono quelli che hanno ottenuto i punteggi più alti assegnati dagli esperti della guida coinvolti.

Vori vori

Al primo posto si è piazzato il vori-vori, con un punteggio di 4,7, che è quindi il più buono del mondo. Forse qualcuno storcerà il naso di fronte a questa scelta, perché si tratta di una zuppa tipica del Paraguay. Viene preparata con piccole palline di farina di mais e formaggio cotte in un brodo di pollo, verdure ed erbe aromatiche. Ha un'origine molto antica e ancora oggi la ricetta è gelosamente conservata nelle regioni rurali e urbane del Paese, che ancora lo propongono nei piccoli ristoranti. Lo si trova abitualmente anche nei menu casalinghi, ogni famiglia tende a fare una sua piccola aggiunta o modifica per personalizzarlo.

Fiorentina

Al secondo e terzo posto ci sono due specialità italiane. Medaglia d'argento per un piatto che non ha bisogno di troppe presentazioni e la cui presenza in classifica si spiega da sé! È la pizza, anzi: Taste Atlas scrive nello specifico "pizza napoletana". Infatti consiglia anche dei ristoranti dove gustarla a pieno e sono: Antica Pizzeria e Friggitoria Di Matteo, Gino e Toto Sorbillo, L'Antica Pizzeria da Michele, tre punti di riferimento ormai di fama mondiale. L'ultima è stata da poco eletta la Migliore catena artigianale di pizzerie nel mondo del 2025.

Quesabirria

Medaglia di bronzo, infine, per una specialità della tradizione culinaria piemontese. Si tratta dei tajarin al tartufo bianco d'Alba, dunque un primo piatto: pasta fatta a mano (si chiamano anche taglierini o tagliolini) condita con il tartufo bianco tipico di Alba grattugiato fresco, burro, pepe, una spolverata di Parmigiano. Insomma, un pieno di sapori intensi. L'Italia è presente in classifica anche con le pappardelle al cinghiale, che chiudono la Top 10. Ci sono poi: bistecca alla fiorentina, tagliata di manzo, parmigiana di melanzane, tagliatelle al ragù, risotto ai funghi porcini, linguine allo scoglio, fritto misto di pesce. L'iconica carbonara è 89esima, le lasagne alla bolognese sono al 90esimo posto.

Sate kambing

Perché la cucina italiana piace così tanto

Colorata, saporita, capace di racchiudere storie e tradizioni antichissime: la cucina italiana è famosissima e apprezzata ovunque. Il Made in Italy è un orgoglio. L'UNESCO per darle valore l'ha riconosciuta ufficialmente come Patrimonio culturale immateriale. Questo titolo va a sottolineare quanto sia non solo un corpus di ricette, ma qualcosa di fortemente identitario, di radicato nel nostro stile di vita. Ci rappresenta, dice qualcosa di noi, ci unisce, fa da biglietto da visita nei confronti del resto del mondo. L'UNESCO aveva già premiato la Dieta Mediterranea nel 2013, la Vite ad alberello di Pantelleria nel 2014, l'Arte del pizzaiuolo napoletano nel 2017, la Cerca e cavatura del tartufo nel 2021. Ad oggi, secondo l'analisi Coldiretti su dati Deloitte Foodservice Market Monitor 2025, la cucina italiana vale ben 251 miliardi di euro a livello mondiale ed è in crescita.

Lasagne

La top 10 dei piatti migliori del mondo