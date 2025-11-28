Da Michele è la Migliore catena artigianale di pizzerie nel mondo del 2025: la classifica completa

Alta o bassa, tradizionale o con ingredienti più insoliti, semplice o con molti condimenti saporiti: la pizza è sempre la pizza. Ma chi prepara la migliore del mondo? Se lo è chiesto 50 Top Italy, guida mondiale di settore curata da Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere. È pensata per turisti e non solo: per tutti i golosi e le buone forchette in generale, per chi è sempre a caccia di posti nuovi da scoprire e cibi da assaggiare. Il network si compone di 150 esperti gastronomi e oltre 200 collaboratori dislocati in tutto il mondo, che contribuiscono alla creazione di classifiche e liste. La 50 Top World Artisan Pizza Chains 2025, per esempio, è frutto del lavoro annuale degli ispettori che hanno esaminato (in anonimato) pizzerie di tutto il mondo, nello specifico le catene artigianali. Sono stati presi in considerazione i brand con più outlet, quelli riconducibili allo stesso maestro pizzaiolo, anche solo dal punto di vista dell'immagine. Ed è venuta fuori una classifica di 50 nomi: in vetta c'è Da Michele. Anche nel 2022 il celebre locale aveva ottenuto questo riconoscimento.

Quali sono le migliori catene artigianali di pizza nel mondo

La serata di premiazione si è svolta presso l'Ambasciata d'Italia a Londra nel corso dell’European Pizza Show. Al primo posto della classifica c'è un nome che non ha bisogno di troppe presentazioni: è Da Michele la migliore catena artigianale di pizzerie al mondo. Secondo posto per Big Mamma Group mentre chiude il podio Grosso Napoletano. Seguono Bráz, brand brasiliano famoso per la sua pizza grande e croccante cotta nel forno a legna e Luigia, che ha una serie di outlet tra la Svizzera e Dubai, ma dove si servono pizze preparate con materie prime rigorosamente italiane. Sesta Pizza Pilgrims dei fratelli Thom e James Elliot nel Regno Unito. La settima posizione va a Berberè dei fratelli Salvatore e Matteo Aloe: vantano una lunga lista di locali in Italia a cui se ne sono aggiunti quattro a Londra. Ottavo posto per 400 Gradi in Australia di Johnny Di Francesco. Chiudono la top 10 il gruppo di Errico Porzio e il Gruppo Peppe di Peppe Cutraro. Menzione speciale, come Pizza Maker of the Year 2025, per Fabrizio Polacco di Grosso Napoletano.

Da Michele: storia di un successo mondiale

Da Michele è un nome ormai famoso in tutto il mondo. Nato 150 anni fa nel cuore di Forcella, a Napoli, oggi a quel primo ristorante aperto se ne sono aggiunti almeno altri 70: le sedi sono dislocate praticamente in tutti i continenti. Ci sono ristoranti a Singapore, Dubai, Los Angeles, New York e tantissimi locali in Italia (Torino, Genova, Mantova, Como per citare solo alcune città). L'apertura più recente è quella di Bangkok, in Thailandia, al Level 5 – 515 del centro commerciale Nextopia – Siam Paragon, il più iconico e frequentato in Asia. In tutti questi ristoranti è possibile assaggiare la loro famosa pizza "a ruota di carro". Questa pizza è così chiamata per le sue dimensioni: ampio diametro, circa 33 cm, con cornicione basso e sottile. È anche più digeribile. Queste caratteristiche la rendono perfetta da piegare e mangiare come si suol dire: "a portafoglio".

La storia di quello che oggi è un brand di successo a tutti gli effetti comincia nel 1870 con la famiglia Condurro: prima Michele, poi il figlio Salvatore, entrambi esperti nella lavorazione della pasta e della cottura della pizza. Fu proprio Michele ad aprire la prima pizzeria nel 1906, spostata nel 1930 in via Cesare Sersale 1. Da allora, si sono susseguite ben cinque generazioni di maestri pizzaioli, che portano avanti l'attività di famiglia sempre nel rispetto della tradizione. Pizza margherita e pizza marinara sono le due specialità del menu: le due pizze più classiche, intramontabili. Il menu ovviamente include anche altre tipologie di pizze a cui si aggiungono insalate, gli immancabili fritti napoletani e i dolci.

La classifica completa di 50 Top Pizza