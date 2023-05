La pizza a ‘ruota di carro’ Da Michele a Forcella misura 38 centimetri L’Antica Pizzeria Da Michele prepara una pizza da record: 38 centimetri di diametro, un formato XL anche per una tradizionale pizza “a ruota di carro”

A cura di Giuseppe Cozzolino

La pizza a carro presso l’Antica Pizzeria Da Michele a Forcella.

Una pizza margherita dal diametro di 38 centimetri: un formato decisamente "XL" anche per le pizze a carro stesse, tradizionalmente quelle con la circonferenza maggiore. L'ha sfornata, in tutti i sensi, l'Antica Pizzeria Da Michele, vantandosene (e con buona ragione) pubblicamente anche sui propri canali social: "Questa domenica così, a misurare la nostra margherita doppia mozzarella, rigorosamente a ruota di carro, che non entra nel piatto". E in effetti, quella pubblicata è davvero una pizza enorme, dal diametro di 38 centimetri ed una circonferenza di quasi 120 centimetri, con un'area di salsa, basilico e mozzarella doc come vuole la tradizione.

La pizza a carro e la pizza a canotto

Da sempre, le pizze sono divise in due categorie: quelle a carro e quelle a canotto. La differenza sta tutta nelle misure: le pizze a carro hanno cornicione basso e diametro più lungo, mentre quelle a canotto presentano un cornicione più alto (e spesso imbottito). Merito anche di un tipo di farina utilizzata per la lavorazione della farina, ma più in generale si tratta di una chiara "scelta" dei mastri pizzaioli. Un po' meno frequente, invece, la zona geografica: una volta venivano definite "casertane" le pizze a canotto e "napoletane" le pizze a carro, ma ormai questa distinzione territoriale è di fatto caduta da decenni.

La pizza a carro presso l’Antica Pizzeria Da Michele a Forcella con un diametro di 38 centimetri.

L'Antica Pizzeria Da Michele, "il tempio sacro della pizza"

La pizza è stata preparata dall'Antica Pizzeria Da Michele, storico locale di Forcella e tra le pizzerie più apprezzate da napoletani e turisti, aperto fin dal 1870 e la cui sede principale si trova oggi su via Cesare Sersale (strada dedicata al nobile napoletano che fu uno dei sette fondatori del Pio Monte della Misericordia e benefattore dell’Ospedale degli Incurabili), nel quartiere di Forcella. Il locale è anche noto per essere apparso nel film "Mangia, Prega, Ama", dove l'attrice Julia Roberts si reca proprio per provare la leggendaria pizza napoletana in una delle scene più iconiche del film diretto da Ryan Murphy. Molti critici gastronomici hanno definito "il tempio sacro della pizza" il locale storico di Forcella, che vanta anche decine di "sorelle" succursali sparse in tutto il mondo.

