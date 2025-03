video suggerito

Le doggy bag stanno scomparendo: perché non vogliamo più portare a casa gli avanzi dal ristorante Le doggy bag, ovvero le scatole o le buste in cui vengono riposti gli avanzi da portare a casa dopo una cena al ristorante, sembrano destinate a scomparire: negli Stati Uniti sempre meno persone voglio portare via il cibo rimasto, anche perché dopo la pandemia si è tornati a condividere il cibo.

A cura di Arianna Colzi

Le doggy bag hanno salvato una discreta quantità di cibo che poteva andare sprecato. Hanno consentito di evitare che una discreta quantità di cibo venga sprecato. A New York, però, si sta registrando un'inversione di tendenza: pizze mezze mangiate punteggiano i tavoli e il bancone, lasciate da chi le ha ordinate. I clienti, insomma, sembrano sempre meno interessati a chiedere scatole per portare a casa gli avanzi.

Perché i clienti non vogliono più portarsi gli avanzi a casa

Alcuni ristoratori di New York e di altre città hanno osservato questo sorprendente cambiamento. Attribuiscono questa improvvisa avversione per la doggy-bag a una serie di fattori, tra cui lo stigma sociale, la facilità di ordinare cibo da asporto e il ritorno alla condivisione del cibo anche al ristorante dopo che la pandemia lo aveva reso impossibile.

Secondo i dati 2023 di ReFED, un'organizzazione che si occupa di ridurre gli sprechi alimentari, pubblicati dal New York Times ogni anno l'americano medio lascia nel piatto 24 kg di cibo al ristorante. Spesso, infatti, gli avanzi diventano un problema logistico. Quanto cibo è rimasto? Quante scatole servono per portarlo a casa? Quanto tempo ho per mangiarlo? Che cosa ne faccio dopo che me ne sono andato?

Durante la pandemia, i clienti si sono abituati a ordinare i propri piatti piuttosto che condividerli. Ora i gruppi sono tornati a dividersi il cibo e a mangiare dai piatti degli altri. "Non si vuole portare a casa il cibo alla fine del pasto e spesso si finisce direttamente al ristorante", racconta un ristoratore newyorkese. A invertire questa tendenza, però, ci pensano i ragazzi della Gen Z, che invece sembrano voler salvare l'abitudine delle doggy bag.

Forse c'è un indicatore più chiaro della probabilità che i commensali portino a casa gli avanzi: se vanno al ristorante in macchina. La maggior parte dei newyorkesi prende i mezzi pubblici e gli avanzi non sono adatti al loro stile di vita. I lunghi spostamenti e gli impegni sociali dopo i pasti possono far sì che le doggy bag rimangano a una temperatura ambiente non incoraggiante. Per tutta questa serie di fattori, il declino delle doggy bag sembra inevitabile.