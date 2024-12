video suggerito

Perché organizzare cene a casa è un’abitudine in declino Avete notato che da qualche anno a questa parte organizzare cene a casa non va più di moda? Dietro il declino di questa abitudine non c’è solo un trend momentaneo ma un vero e proprio cambiamento sociale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Avete notato che da qualche anno a questa parte organizzare cene a casa non va più di moda? Dietro il declino di questa abitudine non c'è solo un trend legato alle manie stagionali ma un profondo cambiamento sociale che sta portando ognuno di noi a dire addio alle reunion casalinghe. Se fino a qualche tempo fa veniva considerato più pratico e comodo invitare amici e cari nel proprio appartamento, ora le cose sono cambiate e per trascorrere una serata in compagnia si preferisce uscire a fare un aperitivo oppure prenotare al ristorante. Ecco tutti i motivi nascosti dietro questa rivoluzione sociale.

La pressione generata dai social

Per quale motivo si organizzano sempre meno cene a casa? Il desiderio di rimanere lontani dai fornelli non c'entra nulla, si cerca prima di tutto di evitare la pressione provata nel momento in cui si ricevono persone nel proprio spazio "intimo". Di fronte i video social di cene super glamour curate nei minimi dettagli, dal servizio di piatti al segnaposti, fino ad arrivare al menù degno di uno chef stellato, è come se le nuove generazioni non si "sentissero all'altezza". Nel momento in cui invitano gli amici a casa, arrivano a preoccuparsi in modo maniacale della pulizia, del menù offerto, dello spazio disponibile e dell'intrattenimento offerto. Di fronte uno scenario simile, è chiaro che una serata in compagnia si trasforma in un incubo piuttosto che in un momento piacevole.

Perché andare al ristorante è meno "soddisfacente"

L'alternativa alle cene a casa naturalmente è il ristorante o semplicemente un "aperitivo rinforzato" in un bar alla moda, dove tutti possono ordinare ciò che vogliono. Questa abitudine è stata alimentata anche dall'arrivo della pandemia, periodo in cui quasi nessuno se la sentiva di invitare decine di persone nella propria casa. Così facendo, inoltre, la responsabilità del menù e dell'intrattenimento non ricade solo su una persona, nessuno deve passare un'intera giornata a pulire e ogni commensale paga quanto ha consumato. A primo impatto tutto sembra semplice e senza stress ma a lungo andare serate simili appaiono poco soddisfacenti e poco intime. La verità è che ospitare gli amici a casa risulta essere molto più "caloroso" di una rapida cena al ristorante, anche se richiede un tantino più di impegno. Quand'è che le nuove generazioni torneranno alle "vecchie abitudini"?