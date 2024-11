video suggerito

La colazione al bar è il nuovo aperitivo: perché uscire la sera non va più di moda Dite addio agli aperitivi alcolici, alle cene e alle serate in discoteca, il trend del momento è organizzare una colazione al bar in compagnia degli amici: ecco per quale motivo questa nuova mania sta spopolando.

A cura di Valeria Paglionico

Quante di fronte un appuntamento in seconda serata avete inventato le scuse più svariate pur di rimanere a casa e godervi il totale relax, ormai distrutti dalla giornata arrivata al termine? Per fortuna per voi arrivano delle buone notizie: stando ai trend del momento, uscire la sera tardi non va più di moda. Sarà perché le nuove generazioni sono più attente a tutto ciò che è healthy o perché semplicemente non si vogliono più aspettare le 22-23 per incontrare gli amici, ma la cosa certa è che la colazione al bar ha preso il posto degli aperitivi e delle cene fuori.

Il trend delle colazioni al bar tra amici

Se un tempo prendere caffè e cornetto al bar era un lusso che ci si concedeva al volo solo in casi di estremo ritardo mattutino, ora le cose sono cambiate: fare colazione seduti al tavolino, magari anche in compagnia, è diventato di tendenza, tanto che uscire con gli amici a poche ore dal risveglio viene considerato decisamente più cool rispetto ai classici aperitivi post lavoro e alle cene serali. La colazione al bar non è solo un'esperienza culinaria con cui si dà il via alla giornata con dolcezza, è anche un momento di socialità e di relax che ci si concede per combattere la frenetica quotidianità, il tutto senza consumare alcolici o cibo spazzatura.

Perché le colazioni fuori piacciono più degli aperitivi

Le colazioni al bar tra amici spopolano soprattutto nei weekend, ovvero quando si ha più tempo da dedicare ai rapporti sociali e al riposo, e naturalmente vengono documentati con degli scatti social realizzati ad hoc. Un ultimo lato positivo di questa nuova moda? Sostituire gli aperitivi e le cene fuori con una colazione al bar ha moltissimi vantaggi economici, visto che tra caffè, cornetto e spremuta d'arancia solitamente non si va oltre i 10 euro. Così facendo, dunque, si può anche uscire più volte alla settimana senza vedere il proprio conto in banca andare in rosso. Insomma, è arrivato il momento di dire addio alle ore piccole: per fare vita sociale ora bisogna uscire di mattina e rilassarsi nella propria caffetteria di fiducia.