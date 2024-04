video suggerito

Megan Fox cambia taglio di capelli: il nuovo hairstyle è un tributo a un celebre film Megan Fox dice addio al rosa: l’attrice ha cambiato colore di capelli stupendo tutti con un bob color ghiaccio che è anche un riferimento a una saga fantasy. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Megan Fox

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze beauty Primavera/Estate 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Megan Fox ama cambiare. L'attrice da anni rivoluziona i suoi capelli giocando con i colori. I suoi capelli castano scuri hanno lasciato il posto al nero corvino e, a partire dal 2022, al rosa. Per la première del documentario del fidanzato Machine Gun Kelly, Fox aveva debuttato con un nuovo look perfetto per l'uscita del film che si chiamava Machine Gun Kelly’s Life in Pink. Poco più di un mese fa, l'attrice è tornata al rosa, a distanza di due anni, con un taglio poco più lungo delle spalle, sempre lasciando le radici scure. Ora, però, Megan Fox ha stupito tutti di nuovo cambiando il suo hairstyle, che ha presentato come un tributo alla saga di Star Wars.

Il nuovo look di Megan Fox

Il nuovo taglio di Megan Fox

Addio capelli lunghi e rosa: Megan Fox dopo due mesi taglia i capelli e sfoggia un bob corto splendido. Quest'ultimo è uno degli hair look più di tendenza di quest'anno, versatile e minimal allo stesso tempo, perfetto per incorniciare il volto senza ricorrere al classico caschetto. Per rendere il nuovo taglio ancora più dinamico, Megan Fox ha scelto un colore davvero edgy: un azzurro effetto ghiaccio che illumina il volto e si sposa alla perfezione con i suoi occhi verdi magnetici, conferendole un aspetto quasi da regina di ghiaccio.

I capelli color ghiaccio di Megan Fox

L'attrice ha voluto raccontare il significato di questo colore che è un tributo alla saga di Star Wars. Il blu ghiacciato di Fox ricorda gli Jedi, personaggi della saga di Guerre Stellari, così come la celebre bevanda, il blue milk, che star per entrare in commercio. Accanto al post di Fox, l'attrice ha aggiunto la descrizione: "Entering my jedi era", a voler specificare proprio il riferimento al film e al suo mondo fantastico. Sicuramente l'azzurro freddo non è uno dei colori di tendenza del 2024, ma Megan Fox lo porta con disinvoltura. Un'ispirazione per un nuovo hairstyle per chi vuole dire basta ai colori tradizionali.

Il bob color ghiaccio di Megan Fox