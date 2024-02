Megan Fox cambia hair look, l’attrice svela un caschetto rosa e un vestito di maglia metallica L’attrice ha scelto di cambiare colore dei capelli e lo ha mostrato pubblicando una foto sui social in cui indossa un vestito a rete argentato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Megan Fox ama giocare con i suoi capelli, sperimentando tagli e colori. In passato l'abbiamo vista con un caschetto rosso fiammante o una lunga chioma bionda ossigenata che hanno intervallato il suo classico castano scuro, ora invece si presenta con un long bob rosa tenue, colore che aveva già sfoggiato qualche anno fa. L'attrice, infatti, nel 2022 aveva scelto di virare verso il rosa per omaggiare l'uscita del documentario del suo fidanzato, Machine Gun Kelly, che si chiamava proprio Machine Gun Kelly's life in pink. Se la volta precedente aveva svelato il colpo di testa direttamente sul red carpet, lasciando senza parole i fan, questo giro ha pubblicato una foto su Instagram. Dall'immagine nel feed a quella del profilo, ora tutto l'account si tinge di rosa.

La maglia metallica di Megan Fox

Nello scatto che la ritrae con la nuova capigliatura, l'attrice ha indossato una maglia metallica con attaccate alcune medagliette e con slip metallizzati. Un look pieno di carattere come quelli a cui ha abituato i fan completato da un paio di scarpe open toe con tacco e cinturino alla caviglia argentate. La manicure richiama il colore della nuova chioma, scegliendo uno smalto rosa tenue. La mano, ricca di anelli, mostra anche il tatuaggio realizzato assieme a Machine Gun Kelly. Abbinata all'hair look anche il rossetto, che riprende le stesse tonalità, ma ad attirare l'attenzione sulle labbra un accessorio particolare metallico che scende da quello inferiore.

