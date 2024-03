Megan Fox e la chirurgia plastica: “Ho fatto quello che potevo e continuerò a farlo” L’attrice ammette di avere un rapporto difficile con la sua immagine, per questo gli interventi estetici l’hanno aiutata. Ha raccontato quali siano quelli a cui si è sottoposta, affermando che non ha intenzione di rinunciarci. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Il rapporto con il proprio corpo non è facile. Nemmeno per Megan Fox, nonostante sia universalmente considerata una donna molto bella. Per questo non ha mai negato di essere ricorsa alla chirurgia plastica, oltre che a quella estetica come botx e filler. "Soffro di dismorfismo", ha confessato ai microfoni del podcast Call Her Daddy. "Già a cinque anni odiavo le mie cosce: le guardavo e mi sembravano così grosse". L'attrice trentasettenne ha parlato di tutti gli interventi a cui si è sottoposta, affermando: "In termini di chirurgia plastica non ho fatto così tanto. Ho fatto quello quello che si poteva fare e continuerò a farlo e non mi interessa quello che dicono gli altri".

Gli interventi chirurgici di Megan Fox

"Mi sono rifatta il seno a 22 anni, ho fatto due interventi: uno tra il primo e il secondo Transformers, e un altro conservativo", ha raccontato l'attrice. "Da bambina ho sempre desiderato un seno grande". È poi tornata in sala operatoria per un ulteriore ingrandimento dopo l'allattamento dei tre figli, Noah, Bodhi e Journey, avuti con l'ex marito Biran Austin Green. Di recente invece ha dovuto sostituire le protesi usurate.

"Il mio corpo non reagisce bene all’anestesia generale. Quando faccio un intervento chirurgico, è un grosso problema. Sottoporti all’anestesia è un rischio per la tua vita, quindi quando sono andata sotto i ferri per questa terza operazione, ho chiesto le tette più grandi che potessero star bene sul mio corpo, che è piuttosto piccolo. Ho detto al chirurgo: ‘Non mi importa cosa va di moda ora, fammi svegliare con delle tette da spogliarellista anni ’90'". Ammette anche il ritocco al naso, mentre nessuna addominoplastica. Si è sottoposta ad un nuovo intervento di recente ma non ha menzionato quale, affermando solo: "È andata molto bene, ma non è un intervento molto conosciuto, la gente non ne sa ancora nulla".