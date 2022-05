Megan Fox e Machine Gun Kelly, tatuaggi di coppia romantici e dark: sono il simbolo del loro amore Machine Gun Kelly e Megan Fox sono innamoratissimi e lo hanno dimostrato con un nuovo tatuaggio di coppia. Si tratta di un disegno romantico e dark: ecco cosa raffigura e perché lo hanno fatto insieme.

A cura di Valeria Paglionico

Megan Fox e Machine Gun Kelly non potrebbero essere più innamorati e affiatati e lo dimostrano ogni volta che si mostrano sui social o su un red carpet internazionale. Dopo aver annunciato di essere ufficialmente fidanzati (con tanto di proposta di nozze super romantica), hanno cominciato a sfoggiare spesso degli outfit coordinati scintillanti e glamour che però nascondono sempre dei dettagli gotici e bondage. Nelle ultime ore, in occasione del 36esimo compleanno dell'attrice, il cantante le ha fatto delle dolcissime dediche su Instagram, dove ha condiviso alcune foto di coppia. Tra i tanti scatti a spiccare è stato un primo piano sulle loro mani sinistre incrociate, entrambe decorate con lo stesso tatuaggio romantico e dark: ecco cosa raffigura.

Megan Fox e Machine Gun Kelly si sono tatuati insieme

Machine Gun Kelly ha augurato alla sua fidanzata Megan Fox un felice 36esimo compleanno condividendo sui social alcune delle foto di coppia più dolci che conservava sul suo smartphone. È proprio in questo modo che ha mostrato ai followers l'ennesimo "colpo di testa" fatto insieme all'attrice per avere una prova materiale dell'amore che provano l'uno per l'altra. Sull'anulare sinistro, ovvero sul dito su cui portano l'anello di fidanzamento spinato, si sono lasciati imprimere dei tatuaggi identici. Sebbene l'idea sia super romantica, nasconde un retroscena dark.

Il tatuaggio di coppia di Megan Fox e Machine Gun Kelly

Il significato simbolico del tattoo di coppia

Cosa raffigurano i tatuaggi di coppia di Megan Fox e Machine Gun Kelly? Due bamboline voodoo leggermente malandate e con degli spilli sul cuore. Il significato del disegno è abbastanza semplice: quando si trafigge una bambolina voodoo al centro del petto si vuole che la persona a lui ispirata abbia fortuna nel campo sentimentale. I piccioncini hanno inoltre sfoggiato anche delle manicure vitaminiche perfette per l'estate: il rapper ha puntato tutto su uno smalto fucsia glitterato, mentre la diva ha optato per delle unghie lunghe e appuntite in celeste. Quand'è che annunceranno la data del matrimonio?