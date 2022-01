Megan Fox e Machine Gun Kelly, la proposta di matrimonio: quanto vale l’anello di fidanzamento bicolor Megan Fox e Machine Gun Kelly sono ufficialmente fidanzati e hanno pensato bene di condividere sui social il momento della proposta, spiegando di aver bevuto il loro reciproco sangue per rendere ancora più romantica la situazione. Non è mancato l’anello prezioso, un gioiello che nasconde un profondo significato simbolico.

A cura di Valeria Paglionico

Dopo aver calcato innumerevoli red carpet internazionali fianco a fianco (con tanto di look audaci e di manicure coordinata), Megan Fox e Machine Gun Kelly si sono fidanzati ufficialmente, dando vita a una delle proposte di matrimonio più originali di tutti i tempi. Stanno insieme da circa un anno e mezzo, si sono incontrati sul set del film Midnight in the Switchgrass e da allora il loro amore è diventato così intenso e profondo da averli spinti a compiere il grande passo. Naturalmente in questo romantico momento di coppia non sono mancati i dettagli davvero sopra le righe: i due hanno così dimostrato per l'ennesima volta di essere una coppia tutt'altro che convenzionale.

Megan Fox ha bevuto il sangue di Machine Gun Kelly

Megan Fox si è lasciata definitivamente alle spalle il matrimonio con Brian Austin Green, l'attore di Beverly Hills 90210 dal quale ha avuto tre figli, e ora si gode l'amore ritrovato al fianco di Machine Gun Kelly. Quest'ultimo ha approfittato di una visita alla Spa Botánico al Ritz-Carlton Dorado Beach di Porto Rico per chiedere la mano all'attrice. Come documentato da un video condiviso su Instagram, si è inginocchiato ai suoi piedi mostrandole un prezioso anello di fidanzamento. Megan, meravigliosa in un sensuale completo total black, è rimasta senza parole e ha risposto "sì". Il dettaglio che ha reso la proposta fuori dal comune? I due si sono promessi amore eterno bevendo il loro reciproco sangue.

Il significato simbolico dell'anello di fidanzamento

Sebbene la proposta di matrimonio di Machine Gun Kelly a Megan Fox sia stata decisamente originale, non ha rinunciato al tradizionale anello di fidanzamento. Il modello scelto non poteva che essere prezioso e dal profondo significato simbolico, basti pensare al fatto che il rapper ha collaborato personalmente con il gioielliere Stephen Webster per dare vita a qualcosa di unico. L'anello è caratterizzato da due pietre a forma di pera, un diamante e uno smeraldo: sono dei veri e propri portafortuna della coppia, visto che la prima simboleggia il futuro sposo, la seconda l'attrice. Entrambe sono state incastonate su due fasce in oro bianco che si uniscono formando un cuore, ovvero il simbolo del loro amore, dato che entrambi si definiscono due parti della stessa anima. Secondo gli esperti di gioielleria, le pietre avrebbero una dimensione compresa tra 2 e 2,5 carati, dunque il loro valore potrebbe aggirarsi tra i 50mila e i 75mila dollari (ovvero 43mila e 65mila euro).