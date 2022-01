Megan Fox e il fidanzato con la manicure di coppia: smalto rosa e catena che unisce i mignoli Machine Gun Kelly e Megan Fox al party di lancio della linea di smalti unisex creata da lui hanno sfoggiato una manicure coordinata, come sono spesso soliti fare.

Instagram @meganfox

Megan Fox e il fidanzato Machine Gun Kelly sono famosi per i loro stilosi outfit di coppia. I due stanno insieme dalla primavera del 2020 e da allora sono sempre stati perfettamente sincronizzati negli outfit, con gli abbinamenti cromatici o scegliendo lo stesso stilista (Dolce&Gabbana è una delle Maison che preferiscono). Non è mancato qualche eccesso, per esempio quando ai Billboard Music Awards di maggio il rocker ha addirittura dipinto la lingua di nero pur di coordinarsi con l'abito Mugler della compagna! L'attrice e modella statunitense da quando sta insieme al rapper ha adeguato il suo armadio a quello del fidanzato. Al New York Post ha spiegato di essere molto influenzata dalle scelte di lui in materia di abbigliamento, che non è solo il più eccentrico ma anche quello più attento ai dettagli.

I look coordinati di Megan Fox e Machine Gun Kelly

I look coordinati fanno parte della coppia sin dall'inizio, non solo in occasione di eventi, ma anche durante uscite private. Sono per esempio stati paparazzati durante una cena romantica a Santa Monica con un outfit abbinato: giacca a quadri per lei e stesso motivo sui pantaloni di lui, negli stessi colori (nero-blu). E anche in occasione del 35esimo compleanno dell'attrice i due hanno festeggiato sincronizzando l'outfit: giacca con reggiseno a vista, pantaloni e scarpe rosse per lei, con la stessa tonalità ripresa nei dettagli del look di lui. Durante un viaggio a Disneyland, invece, sono stati avvistati con identiche tute colorate con orecchie da Topolino.

in foto: Megan Fox e Machine Gun Kelly ai Billboard Music Awards 2021

Ma chiaramente è sui red carpet e alle kermesse che hanno dato il meglio di loro. Ai Billboard Music Awards 2021 hanno entrambi sfoggiato manicure in bianco e nero. Invece agli iHeartRadio Music Awards 2021 si sono coordinati in rosa, unghie comprese. Più di recente, si sono distinti agli MTV Video Music Award, imponendosi come la coppia più hot di tutto l'evento. Il cantante ha sfoggiato un completo rosso fuoco con dettagli luminosissimi, aggiungendo glitter anche sul volto. La sua dolce metà ha lasciato tutti a bocca aperta con un lungo abito nude di Mugler tempestato di cristalli scintillanti.

in foto: Megan Fox e Machine Gun Kelly agli iHeartRadio Music Awards 2021

Megan Fox e Machine Gun Kelly, passione manicure

Machine Gun Kelly e Megan Fox non lasciano nulla al caso nei loro outfit: i dettagli sono importanti, compresi make-up e manicure. In particolare le unghie sono una passione comune e non a caso il rapper ha lanciato anche una sua linea di smalti unisex, pensata per finire nei beautycase di uomini e donne. Proprio in occasione della festa organizzata per il lancio della collezione si sono sbizzarriti con una nail art di coppia decisamente colorata ed eccentrica.

in foto: Megan Fox e Machine Gun Kelly agli Mtv VMA’s 2021

Il 31enne e la 35enne hanno sfoggiato la stessa manicure di coppia con smalto rosa shocking, ma con aggiunta di lunghe unghie a stiletto per lei. La nail art è stata realizzata dall’artista Britney Boyce, che ha anche spiegato passo passo il metodo di realizzazione di quel lavoro, la cui caratteristica principale è l'effetto 3D, un risultato strutturato e quasi ‘rialzato' che dona molta consistenza alla manicure. Ma il dettaglio davvero originale è il piercing per unghie applicato sui mignoli di lui e di lei, uniti da una catena!

Instagram @meganfox

Uomini con lo smalto: non è più un tabù

Lontano da ogni preconcetto e stereotipo, sono sempre di più gli uomini che dimostrano la loro creatività sperimentandola attraverso eccentriche manicure oppure col make-up. A Hollywood la moda spopola da tempo: sono grandi amanti delle nail art Brad Pitt, Johnny Depp, Jared Leto, Chris Hemsworth. Più di recente anche Fedez e Chiara Ferragni si sono dati allo smalto coordinato: lui in particolare è un grande fan delle unghie colorate e ha lanciato (proprio come Machine Gun Kelly) una propria linea di smalti. Anche Achille Lauro è solito dipingere le unghie, soprattutto di nero. Per il cantante i confini, in fatto di abbigliamento e look, sono molto sfumati, non c'è netta distinzione tra maschile e femminile. Lui stesso è solito mescolare le due cose in nome di una libertà che non ha confini, soprattutto di genere.