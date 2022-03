Smalto pastello: la manicure più trendy della primavera 2022 è luminosa e delicata La manicure di tendenza per la primavera 2022 è realizzata con gli smalti pastello: lilla, rosa, giallo luminoso e verde delicato, fino ad arrivare alle tonalità di azzurro.

A cura di Federica Ambrogio

Da quando Valentina Ferragni ha indossato la double french nei colori pastello spopolano le manicure nei toni delicati e luminosi: dal rosa al giallo leggero, passando per verde menta, azzurro, lilla e pesca. Gli smalti pastello saranno la tendenza per la manicure della primavera 2022, da applicare su tutte le unghie per una nail art semplice e raffinata, in versione degradè per dare colore alla manicure oppure da utilizzare per nail art più elaborate e decorate. Scopri nella gallery tutte le idee da copiare e gli smalti da provare per la manicure più trendy della primavera.

Manicure pastello, la tendenza per la primavera 2022

È arrivato il momento perfetto per dare un tocco di colore alla tua manicure. Non un colore a caso, bensì i toni pastello: tornano protagoniste per la manicure della primavera 2022 le nuance delicate e luminose, i colori tenui e soft da abbinare agli intramontabili nude e al bianco per creare nail art elaborate, ma anche da utilizzare da soli per un effetto elegante e raffinato. Se vuoi una manicure delicata e sobria potrai scegliere le tonalità del rosa e del pesca: le prime saranno perfette per esaltare gli incarnati più freddi e rosati, mentre le tonalità del pesca doneranno particolarmente alle carnagioni più calde e ambrate. Potrai poi sbizzarrirti con decorazioni geometriche, french e double french o anche con decorazioni floreali, perfette per la primavera.

La nail art degradè della primavera

Particolarmente gettonata per la primavera 2022 sarà la nail art degradè. Potrai realizzarla in due modi, a seconda del tempo che avrai a disposizione e della tua manualità. Il modo più semplice e veloce per realizzarla sarà quella di applicare uno smalto diverso su ogni unghia. Potrai scegliere 5 tonalità pastello nella stessa sfumatura di colore, passando per esempio dal lilla al rosa pastello, oppure scegliere di utilizzare 5 sfumature pastello di colori diversi da applicare su ogni unghia. Se invece vuoi una nail art più elaborata potrai sbizzarrirti con la nail art degradè nella versione sfumata. Per realizzarla avrai bisogno di una spugnetta in lattice, quelle che comunemente si utilizzano per l'applicazione del fondotinta. Applica il colore più chiaro su tutta l'unghia, attendi l'asciugatura dello strato di smalto e poi applica il secondo colore tamponandolo sull'unghia con la spugnetta, fino a che i due colori saranno perfettamente mixati tra loro. Potrai scegliere se creare una sfumatura orizzontale, diagonale oppure verticale a seconda di come utilizzerai la spugnetta. Ripeti poi il passaggio su tutte le unghie. Anche in questo caso potrai scegliere di utilizzare la stessa combo di smalti per tutta la manicure oppure variare coppia di colori per un risultato più vivace.

I colori da provare per la manicure della primavera

I colori pastello da utilizzare per la manicure della primavera 2022 sono tantissime. Gli intramontabili rosa spaziano dal chiarissimo rosa cipria fino al malva. Da provare il nuovo smalto dalla formula 100% vegana Good.Kind.Pure di Sally Hansen nella colorazione Rose Petal. Si passa poi dai lilla al glicine per arrivare agli azzurri, luminosi e vibranti: perfetto ad esempio il Gel Polish di Astra Pro Nails, nella colorazione Serenity. Non possono mancare poi le sfumature pastello del giallo e del verde, da quello salvia al menta. Non perdere la nuova colorazione di Nail Polish di Essie Flight of Fantasy, ispirato proprio al risveglio della primavera.